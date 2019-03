Trapani | gli accordi e i voti | Lo Sciuto ‘Lo Giudice un cretino eletto grazie a Genco’

Trapani : gip - 'assessore Lagalla agevolò figlia arrestato per borsa studio' : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - L'assessore regionale siciliano alla Pubblica Istruzione Roberto Lagalla, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla loggia massonica segreta che ha portato al'arresto di 27 persone, tra cui politici e professionisti, avrebbe agevolato uno degli arrestati, Rosario Orlan

"No alla doppia paternità". Trapani non riconosce la famiglia arcobaleno e in città scatta la protesta : ... guidato dal sindaco Giacomo Tranchida , Partito Democratico,, non ha riconosciuto la doppia paternità a una coppia gay che si era avvalsa negli States dell' utero in affitto per mettere al mondo due ...

Stalking : minacce e aggressioni all'ex moglie - arrestato a Trapani : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - minacce, violenze e aggressioni alla ex moglie. Con queste accuse la Polizia di Stato di Trapani ha arrestato un uomo, A.M di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari, tra i quali spiccano specifici reati riconducibili alla sfera familia

Trapani - Villabuona : Il sindaco ha sbagliato a non riconoscere figlio di una coppia gay : E' il nostro modo di fare politica e dobbiamo prenderci carico delle famiglie, e considerare che sono tutte uguali. L'assessore Enzo Abbruscato ha fatto intendere che neanche a lui piacciono queste ...

Trapani - marito e moglie trovati morti in casa/ Omicidio-suicidio a Castelvetrano? : Tragedia a Trapani: marito e moglie sono stati trovati morti in casa a Castelvetrano. La prima ipotesi è di Omicidio-suicidio

Trapani - marito e moglie trovati morti in casa su un letto : ipotesi omicidio-suicidio : marito e moglie, Rosalia Lagumina di 48 anni e Luigi Damiani di 60 anni, sono stati trovati morti in una abitazione di via Alcide De Gasperi, a Castelvetrano (Trapani). La scoperta è stata fatta dopo che i vigili del fuoco sono intervenuti per aprire la porta della casa. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.Continua a leggere

Scomparsa Tusa - il cordoglio dei vescovi di Mazara e Trapani : 'La tragica morte del professor Sebastiano Tusa è un evento assai doloroso per la moglie dott.ssa Valeria Li Vigni e i figli, ai quali va l'espressione del mio cordoglio. ma lo è anche per quanti ...

Trapani - dubbi sul passaggio di proprietà : i dettagli : Fa ancora notizia il cambio di proprietà del Trapani Calcio. Ad essere perplessi sono soprattutto il sindaco del comune siciliano, Giacomo Trachida, e l’assessore allo Sport, Vincenzo Abbruscato: “La notizia del passaggio di mano del Trapani CALCIO ci lascia alquanto perplessi“. Sul passaggio di proprietà aggiungono: “Se da un lato si aspettava, data la nota decisione della famiglia Morace di abbandonare la guida ...

Cessione Trapani - arriva la svolta : tutti i dettagli : Cessione Trapani – La proprietà del Trapani Calcio, rappresentata da Vittorio Morace e Liberty Lines, comunica la Cessione del 100 per cento delle quote alla società FM Service srl, il cui amministratore unico è Maurizio De Simone. La nuova proprietà ha ampiamente documentato alle parti cedenti la sussistenza dei requisiti di onorabilità, dichiarando e garantendo altresì la piena sussistenza della capacità economico-finanziaria per ...

Trapani - Gli Amici della Musica celebrano la festa della donna con un concerto-spettacolo : A Trapani si celebra la festa della donna con un originale concerto-spettacolo 'Il soldato innamorato - Le donne protagoniste della Grande Guerra' che prende vita venerdì 8 marzo, alle 18.30, nella ...

Trapani : arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia - rapina ed estorsione : L'impegno profuso dalla Polizia di Stato a protezione delle fasce deboli e delle vittime di violenza di genere, ha permesso nel corso delle attività del controllo del territorio, disimpegnata dall'...

Salvatore Quinci ieri a ´Turisti per cosa´ a Trapani. E continuano a Mazara gli appuntamenti del giovedì : Il candidato sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha preso parte, nel pomeriggio di ieri, a Trapani, all'incontro organizzato nella Sala convegni del Museo Pepoli in occasione della 10° ...

Trapani : maltrattamenti in famiglia - arrestato : Palermo, 2 mar. (AdnKronos) - Un giovane di Trapani, di 36 anni, è stato arrestati dalla Polizia di Stato con l'accusa di maltrattamenti contro familiare e conviventi, estorsione e rapina. L'uomo è stato anche deferito all’Autorità giudiziaria perché durante l’esecuzione della suddetta ordinanza, a

Trapani - ingoia 4 mini cellulari per portarli in carcere : detenuto scoperto dagli agenti : Al ritorno in carcere a Trapani dopo un permesso premio un detenuto ha tentato di fare passare inosservati ai controlli quattro micro cellulari ingoiandoli. Ma è stato scoperto e messo in isolamento. I cosiddetti tiny phone, di cm.5,2 per 2, sono stati individuati grazie al manta ray nell'addome del cinquantenne.Continua a leggere