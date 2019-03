Steve Bannon a Roma | Xi Jinping è qui per imporre la sua potenza

huffingtonpost

(Di giovedì 21 marzo 2019) La definisce "una coincidenza ironica". Il fatto di essere a, proprio mentre sta arrivando il leader cinese Xi"il dittatore totalitario del sistema più crudele del pianeta".ha un'idea chiara sui motivi della storica visita del presidente cinese in Italia. "Xi non è venuto in Italia per un porto dell'Adriatico, ma perla strategia della Compagnia delle Indie a parti rovesciate"... "un dominio sul mondo che si attuerà attraverso la Via della Seta, il 5G e la Huawei, il piano Cina 2025". Perché "il 5G è il 4G alla decima, è uno strumento dell'esercito cinese, è come il plutonio, può diventare un'arma" con Huawei "cavallo di Troia dell'Occidente".Di qui, l'allarme chelancia ai Governi occidentali. In futuro, dice, "tutte le aziende di telecomunicazioni che useranno i sistemi Huawei ...

