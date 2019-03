Roma | il day-after in Campidoglio | “Forse in giunta servono persone più forti” E sullo

Clima - "FridaysForFuture" : il popolo dei ragazzi a Roma : Roma, 15 mar., askanews, - Una piazza bellissima; quella dei cortei oggi in tutta Italia per il "Global Strike for Future", la mobilitazione mondiale, circa 200 Paesi e 1700 città, per pretendere dai ...

Roma - Fridays for future - partito il corteo - in migliaia con Greta : "Ci siamo rotti i polmoni" : A muovere i ragazzi, un'unica regola: nessun vessillo di partito, niente slogan politici, né colori. Solo cartelli, bandiere, cori e una parola di speranza: green

Roma - St. Patrick's Day : il Colosseo si veste di verde : L'Irlanda sbarcherà a Roma la prossima domenica, portando nei vicoli del Centro storico lo spirito celtico. Il colore verde sarà il leitmotiv della giornata, quando si festeggerà il St. Patrick's Day ,...

Il Concerto per la Terra a Roma con Carmen Consoli - Mirkoeilcane e molti altri : gli artisti italiani per l’Earth Day 2019 : Si terrà a Roma il Concerto per la Terra 2019. L'evento è in programma per lunedì 22 aprile, sulla Terrazza del Pincio di Villa Borghese. Tanti gli artisti che anche quest'anno hanno dato la propria disponibilità per esibirsi dal vivo in occasione della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day), sullo stesso palco per un evento ad ingresso libero e gratuito. Earth Day Italia ha annunciato gli artisti impegnati per il pianeta, che nel giorno ...

Ducati Diavel-1260 S e X (II Atto) - al Motodays di Roma : Al Motodays in corso presso la Fiera di Roma, c’era uno stand – interno alla struttura – che presentava solo un modello, il Diavel. Si pronuncia al maschile, pur essendo una “motococletta”….. e che moto Unica nel panorama motociclistico, è caratterizzata da un design di grande personalità, perfetto per gli appassionati che vogliono mostrarsi forti e decisi. Si avvicina più a moto Statunitensi, che Europee, ...

Motodays 2019 al via - a Roma fino a domenica la festa delle due ruote : Presente anche il cantante Max Gazzè, da sempre legato al mondo dei motori. 'Non venivo a Roma da quindici anni e sono felice di essere tornato per il Roma Motodays - ha detto Fogarty - Amo l'Italia, ...

Roma MotoDays 2019 : parte ufficialmente l'undicesima edizione : ... come il testimonial d'eccezione della kermesse, il quattro volte campione del mondo della Superbike Carl "King" Fogarty e il cantante Max Gazzè , da sempre legato al mondo dei motori. Pietro ...

Porto-Roma - day after Var : spunta un altro rigore per un fallo di Casillas su Dzeko : Un errore chiaro ed evidente, l'altro no. La spiegazione del diverso trattamento dei due episodi da rigore nel finale di Porto-Roma è tanto semplice quanto disarmante. I Var si preparano e analizzano ...

Roma Motodays 2019 : al via la festa delle due ruote nella Capitale : L’undicesima edizione dell'evento dedicato agli amanti delle due ruote al via in Fiera a Roma nel lungo weekend che da...

Motomondiale - Test Losail 2019 Day-3 : Romano Fenati sempre in testa in Moto3 - Sam Lowes il migliore in Moto2 : Si sono chiusi oggi i Test pre-stagionali di Moto2 e Moto3 in quel di Losail, sede della prima tappa del Motomondiale 2019, con il britannico Sam Lowes e l’italiano Romano Fenati che si sono confermati al vertice anche nel Day-3. In Moto2 il britannico Sam Lowes, alla guida della Kalex del Federal Oil Gresini, ha fatto la differenza nel time attack della seconda sessione odierna, firmando un notevole 1’58″439 e conservando la ...

Motomondiale - Test Losail 2019 Day-2 : Sam Lowes svetta nella Moto2 - Romano Fenati il migliore nella Moto3 : Seconda giornata di Test collettivi delle classi Moto2 e Moto3 sulla pista di Losail (Qatar). Sono stati Sam Lowes e il nostro Romano Fenati i migliori nelle due cilindrate citate. Il britannico, in sella alla Kalex del Federal Oil Gresini Moto2, ha fatto la voce grossa nella categoria intermedia, ottenendo il crono di 1’58″824, precedendo di 0″055 l’australiano Remy Gardner (ONEXOX TKKR SAG Team) e di 0″215 la KTM ...

Salute : al Gemelli di Roma domenica 3 marzo il World Hearing Day : Nel mondo vivono con un’ipoacusia invalidante trecentosessanta milioni di persone, di cui trentadue bambini. Per sconfiggere la sordità è fondamentale la diagnosi precoce. Recependo l’urgenza già dal 2009 la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha adottato lo Screening Audiologico Neonatale Universale con uno studio su circa 30000 neonati individuando più di 200 casi patologici avviati al trattamento precoce. Data ...

Dal 7 marzo tornando i Motodays a Roma - con Carl Fogarty e Tony Cairoli : Come ogni anno, infine, non mancheranno le gli spettacoli di stuntman e freestyler nelle aree esterne della Fiera Roma. Il biglietto intero giornaliero per l'accesso ai Motodays, acquistabile in ...

Husqvarna - protagonista all’impredibile Roma Motodays 2019 [FOTO] : La novità più importante alla manifestazione capitolina sarà la Husqvarna Svartpilen 701 Husqvarna Motorcycles Italia è lieta di annunciare la propria presenza al Roma Motodays, dove il brand di origine svedese porterà il meglio della sua produzione stradale e off-road. La novità più importante alla manifestazione capitolina sarà la Svartpilen 701, l’ultima arrivata nella gamma ‘Real Street’ che sancisce il ritorno di Husqvarna nel ...