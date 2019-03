Robot Studenti del Convitto Diacono di Cividale sfidano coetanei europei

Il Robot che fa i compiti imitando la grafia degli studenti esiste - è in vendita in Cina : Anni fa gli studenti meno diligenti copiavano i compiti dai compagni di classe. Oggi basta farli fare a un robot. Accade in Cina, dove un’adolescente ha acquistato online un robot capace di fare i compiti al suo posto, a tempo di record. La ragazzina 15enne ha pagato l’equivalente di circa 160 dollari per acquistare online una struttura metallica con una penna, che secondo quanto scritto sulla confezione può “imitare ogni sorta ...

"Germogli per fornire cibo fresco agli astronauti" : studenti di San Rocco Castagnaretta alle finali di Robotica dela FIRST® LEGO® League : FIRST® LEGO® League è una sfida mondiale per qualificazioni successive di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, ...

Gli studenti italiani primeggiano nella gara Zero Robotics della NASA. Primo posto Vercelli - secondo Livorno : Ottima figura dei ragazzi italiani nella competizione Zero Robotics 2018/2019 ideata da NASA e MIT. nella finalissima, tenutasi ieri in Spagna, ad Alicante, la vittoria è andata alla squadra “Naughty Dark Spaghetti” capeggiata dal “The Dark Team of LSA” del Liceo Scientifico “Avogadro” di Vercelli, che giocava in team con due squadre statunitensi. Al secondo posto si sono classificati gli studenti della ...