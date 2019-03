Rai1 | torna la Corrida con Carlo Conti

Il primo promo di Mentre Ero Via : Vittoria Puccini torna su Rai1 dal 28 marzo : Da giovedì 28 marzo il pubblico di Rai1 avrà un nuovo mistero da risolvere e un nuovo giallo da dipanare i cui i primi indizi sono nel primo promo di Mentre ero Via. Questo è il titolo di una delle fiction più attese di quest'ultimo scorcio di stagione televisiva e che segnerà il ritorno di Vittoria Puccini sulla rete ammiraglia Rai dopo il successo di Romanzo famigliare. Al suo fianco ci sarà Giuseppe Zeno Mentre al centro della trama c'è ...

Ora o mai più - scommessa vinta che torna il prossimo anno su Rai1 (Anteprima Blogo) : Ieri sera con la vittoria del bravo Paolo Vallesi si è chiusa la seconda edizione dello spettacolo musicale targato Ballandi multimedia Ora o mai più. Lo show che in primo tempo sarebbe dovuto tornare in primavera e che invece all'ultimo minuto è stato posizionato di sabato sera in questa porzione dell'anno contro C'è posta per te per il no di Alberto Angela a tornare con il suo Meraviglie, si è difeso molto bene e ieri ha portato a casa ...