Pm | Autista non è legato all' Isis ma aveva inviato un video in Senegal

"L'Autista non legato all'Isis ma aveva un video inviato in Senegal" : Nelle immagini, fatte arrivare in Senegal, diceva di voler punire l'Europa per "le politiche inaccettabili contro i migranti".

Bus a fuoco - Autista avrebbe detto : "Oggi non si salva nessuno" : Milano, 20 mar., askanews, - "L'autista ha deviato dal percorso puntando verso Milano e dicendo 'oggi non si salva nessuno'". Lo ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri di Milano, Luca ...

Alvaro BAutista non si ferma più - : Continua il dominio Ducati in Superbike. Alvaro Bautista, facendo il bello e il cattivo tempo anche a Buriram, in Thailandia, domenica è arrivato al 'sei su sei', prendendosi anche Superpole Race e ...

Il suo Autista canta canzoni di Natale e “non vuole smettere” : lo strangola in auto : Clayton Lucas, 25 anni, di Harrison, Pennsylvania, ha detto alla polizia che ha iniziato a soffocare l'uomo che lo stava conducendo in un centro di riabilitazione dalle droghe perché "stava cantando canzoni di Natale" e "si è rifiutato di smettere". Ora è in carcere.Continua a leggere

L'Autista del 118 di Olbia arrestato si proclama innocente : 'Non sono io quello che cercano' : L'uomo di Olbia arrestato sotto mandato europeo. Quella dell'olbiese Mauro Degortes, L'autista dell'ambulanza del 118, arrestato dai carabinieri sotto mandato europeo, è una vicenda che merita ancora ...

Organizzano viaggio in Francia ma non hanno i documenti : in manette l'Autista - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 COURMAYEUR. Ancora un arresto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è stato compiuto nel fine settimana dalla ...

Autista di autobus non monta la rampa per far salire un disabile e lo lascia a terra per evitare ritardi : ecco gli effetti dell’eccessiva puntualità giapponese : Il Giappone, si sa, ‘funziona’ bene grazie alla precisione con cui è scandita la vita dei suoi cittadini. Ma il troppo, a volte, stroppia. Un Autista di autobus, infatti, non ha accolto un passeggero disabile perché aveva solo 30 secondi disponibili sulla tabella di marcia prima di proseguire il suo percorso. Il fatto è avvenuto nella prefettura di Chiba. Il conducente, per non rischiare di arrivare in ritardo, non ha caricato il ...

Superbike - BAutista non sta nella pelle dopo il successo di Phillip Island : “una soddisfazione incredibile” : Il pilota della Ducati è riuscito a sbaragliare la concorrenza a Phillip Island, vincendo la sua prima gara in Superbike Al suo debutto nel Mondiale Superbike con i colori del team Aruba.it Racing – Ducati, Álvaro Bautista ha realizzato oggi una straordinaria impresa vincendo la prima gara della stagione 2019 con la nuova Ducati Panigale V4 R. Non capitava dal 2007 di vedere un pilota vincere all’esordio ed a questo ...

L’Autista la caccia dal bus perché non ha il biglietto : Iryna muore congelata nel bosco : Una studentessa di 21 anni è morta assiderata nel nord dell'Ucraina: era stata cacciata dal bus sul quale era salita per andare a trovare la madre malata in ospedale. Il suo corpo è stato trovato dal padre dopo due giorni di ricerche.Continua a leggere

Padova - la passeggera si lamenta per la guida. L’Autista sbrocca : “Io razzista? Non rompere. Andate a casa vostra” : Una scena ripresa all’interno di un bus di Padova. L’autista viene richiamato da una passeggera che si lamenta per un azzardo alla guida, lui se la prende e inizia un aspro confronto con la donna, una straniera, che gli dà anche del “razzista“. “Non sono razzista, ne ho i coglioni pieni di voi, Andate a casa vostra, non rompere i coglioni alla gente che lavora” e una sfilza di bestemmie. Poi viene redarguito ...