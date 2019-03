tuttoandroid

(Di giovedì 21 marzo 2019)è un'applicazione che permette di personalizzare i dispositivi mobili con un pacchetto die semplici ecaratterizzate danetti dai colori in contrasto con lo sfondo scuro. Si tratta della versione senza lo sfondo rotondo dellee presenti in Minmae include oltre 500e in risoluzione 210x210 pixel.L'articolodidaiper i temi scuri proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : MinMaCons Icon Pack offre centinaia di icone minimali dai tratti decisi e perfette per i temi scuri -