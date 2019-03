Reciprocità e investimenti sostenibili. Mattarella detta la linea sulla Cina : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rilasciato un'intervista in occasione della visita in Italia del presidente cinese, Xi Jinping, ai giornalisti cinesi del Quotidiano del Popolo, CCTV, Radio Cina Internazionale, Quotidiano Guangming, Agenzia di Stampa Nuova Cina. Di seguito il test

Mattarella sulla Cina : "Gli investimenti servono - le tecnologie non siano usate per il predominio" : Ma Mattarella ha voluto rivolgere un invito che è anche più che un auspicio, e è forse un punto centrale del suo ragionamento: 'I nuovi strumenti, di straordinarie potenzialità, che scienza e ...

Sergio Mattarella - la profezia di Bisignani sulla fine del governo : 'Il 10 aprile un colpo mortale' : ... il calendario inesorabile segna i giorni che separano il ministro dell'Economia Giovanni Tria alla presentazione in Parlamento del Documento di economia e finanza, previsto per il 10 aprile. In ...

Venezuela - anche Salvini sulla linea di Mattarella. E Maduro dice che non accetta nuove presidenziali : Il vicepremier leghista prova a rompere l'impasse nel governo: 'Apprezzo l'equilibrio del presidente del Consiglio Conte, ma Maduro è un delinquente, un fuorilegge, subito elezioni'. Il leader ...

Venezuela - la linea di Mattarella : "Non esitare sulla democrazia" : Poi il Capo dello Stato ha sottolineato l'esigenza di sforzi comuni su questo fronte a livello globale: 'Quel che avviene in ogni parte del mondo riguarda tutte le altre parti e questo sottolinea l'...

Sergio Mattarella striglia il Governo sul Venezuela : "No incertezze sulla linea condivisa con l'Ue" : "Tra Venezuela e Italia il legame è strettissimo, questa condizione ci richiede senso di responsabilità e linea condivisa con partner europei. E nella scelta non vi può essere né incertezza né esitazione". Sergio Mattarella esige chiarezza dal Governo italiano sulla crisi politica in Venezuela, nel rispetto della linea condivisa in ambito europeo e atlantico. "Non ci può essere incertezza né ...

Il Presidente Mattarella ha firmato il Decretone : il testo verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - : Quota 100 e Reddito di cittadinanza, il Presidente Mattarella ha firmato il Decretone e le 2 misure bandiera del governo gialloverde passeranno ora al vaglio del Parlamento