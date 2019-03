Inchiesta sulla sicurezza dei bus per gli studenti

Ing nel mirino - la Procura di Milano apre un'Inchiesta sulla banca del Conto Arancio : Milano - Dopo lo stop di Bankitalia all'acquisizione di nuova clientela, per problemi in materia di applicazione delle norme antiriciclaggio, la banca olandese Ing - famosa per il Conto Arancio - vede ...

Davide Astori - chiusa l’Inchiesta sulla morte del capitano della Fiorentina : due medici indagati per omicidio colposo : La procura di Firenze ha chiuso l’inchiesta sulla morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina deceduto il 4 marzo 2018 nella sua stanza d’albergo poche ore prima della partita contro l’Udinese. L’ex direttore del Centro di medicina sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi, Giorgio Galanti, e il direttore sanitario dell’Istituto di medicina sportiva di Cagliari, Francesco Stagno, risultano indagati ...

Keith Flint si è impiccato : le ultime rivelazioni dell'Inchiesta sulla morte del cantante dei Prodigy : Keith Flint si è impiccato. Il cantante e ballerino, frontman della band britannica dei Prodigy, trovato senza vita il 4 marzo scorso a 49 anni nella sua residenza dell'Essex, nel sud...

Da Putin ai 49 milioni di euro : in un libro-Inchiesta i dubbi sulla Lega : ... nel libro precisano il filo conduttore: la vecchia Lega nordista di Bossi e la nuova Lega nazionalista di Salvini, anche se la prospettiva politica si è ribaltata, restano indissolubilmente Legate. ...

MotoGp - conclusa l’Inchiesta in Qatar : ecco la decisione della Race Direction sulla vittoria di Dovizioso : I commissari di gara hanno preso la propria decisione circa il reclamo presentato da quattro team nei confronti della Ducati La Race Direction conferma la vittoria di Andrea Dovizioso nel Gp del Qatar, respingendo il reclamo della Honda e degli altri tre team relativo allo spoiler presente sulle DesmosediciGP dei due piloti della Casa di Borgo Panigale. AFP/LaPresse I commissari della FIM hanno preso la decisione di mantenere invariato ...

Val d’Aosta - sospeso consigliere regionale arrestato nell’Inchiesta sulla ‘ndrangheta : La decisione è stata presa a Roma giovedì sera e consegnata venerdì mattina al presidente della Valle d’Aosta, Antonio Fosson. Il consigliere regionale arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa deve essere sospeso dalla sua carica. Il suo nome è Marco Sorbara, 52 anni, ex assessore comunale del capoluogo eletto lo scorso maggio nel consiglio regionale tra le fila dell’Union Valdotaine, politico capace di raccogliere molte ...

Pressioni sulla Finanza e appalti sospetti - le carte che possono aprire una nuova Inchiesta su papà Renzi : I fronti da approfondire sono quattro: le presunte Pressioni su un alto ufficiale della Finanza che potrebbero essere avvenute a Genova 3-4 anni fa; le - altrettanto presunte - sponde cercate per oliare un non meglio precisato appalto; l’intestazione d’una società-schermo a una vecchia conoscenza degli scandali giudiziari e il ruolo di un altro gen...

L’Uefa apre un’Inchiesta sulla Lazio per razzismo : L’Uefa mette nel mirino la Lazio. La federcalcio europea ha infatti aperto un procedimento disciplinare nei confronti della società biancocelesta. Nel dettaglio, due diversi casi riguardano la partita dei sedicesimi di finale tra Siviglia e Lazio, disputata il 20 febbraio in Spagna: il primo riguarda il cartellino rosso diretto che l’arbitro Anthony Taylor ha estratto nei […] L'articolo L’Uefa apre un’inchiesta ...

“Truffa sulla vendita di diamanti ai risparmiatori” - Inchiesta della Finanza : anche cinque banche indagate : Il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 700 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta su una presunta truffa sulla vendita di diamanti a investitori e risparmiatori. Indagine coordinata dall’aggiunto Riccardo Targetti e dal pm Grazia Colacicco, nella quale risultano indagate per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti ...

Formula 1 - sotto Inchiesta il logo Mission Winnow sulla Ferrari : Nel 2005 è arrivata una legge dell'UE a proibire la pubblicità di prodotti legati al fumo, stessa politica restrittiva fu adottata contemporaneamente anche negli altri continenti. Il 2006 fu l'ultima ...