De Vito non risponde al gip : "C'è interesse a farlo", afferma Mezzacapo ricordandogli "l'autorevolezza della personalità politica". Il legale sollecita Pititto a "rinnovargli il mandato ed inviargli l'acconto e pure un po' di ...

Stadio Roma - Marcello De Vito non risponde al Gip : Roma, 21 mar., askanews, - Marcello De Vito si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip Maria Paola Tomaselli. Il difensore, l'avvocato Angelo Di ...

Stadio Roma - De Vito non risponde a Gip : 12.55 Nell'interrogatorio di garanzia davanti al Gip, l'ex presidente dell'Assemblea capitolina De Vito si è avvalso della facoltà di non rispondere. De Vito è in carcere con l'accusa di corruzione, arrestato in un filone d'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Sentito in carcere anche Camillo Mezzacapo, con il quale secondo le accuse De Vito aveva "sodalizio" teso a ottenere denaro in cambio di aiuti e favori a imprenditori. Al Gip Mezzacapo ...

M5s - psicodramma Luigi Di Maio : voce in Parlamento - nel mirino dei pm non solo De Vito : "Abbiamo preso una botta pazzesca". Luigi Di Maio è agitatissimo dopo l'arresto di Marcello De Vito, presidente del Consiglio comunale di Roma. Cerca di mettere subito una toppa al disastro: "De Vito è fuori dal M5s. Mi assumo io la responsabilità di questa decisione come capo politico, e l'ho già c

Arresto De Vito - parla Mezzacapo : "Non erano tangenti - solo compensi" : Camillo Mezzacapo davanti al Gip interrogato sul caso di corruzione che ha portato all'Arresto di Marcello De Vito, presidente pentastellato della giunta capitolina ha risposto: "Non ho percepito nessuna tangente, ma solo compensi per attività professionali, curavo transazioni e attività che si svolgono di norma nella pubblica amministrazione". "La mia era solo un'attività di natura professionale e non ci sono mai state ...

De Vito non si dimette - il Prefetto di Roma lo sospende da ogni carica : Le dimissioni in Campidoglio non sono arrivate, nonostante l'arresto di ieri con l'accusa di tangenti per favorire Parnasi nell'operazione stadio e in altri affari del costruttore. Ci ha...

Saccone : non bisogna stupirsi - ci saranno altri casi come De Vito : Roma – Il senatore di Forza Italia Antonio Saccone, gia’ consigliere comunale di Roma, e’ intervenuto ai microfoni de ‘L’Italia s’e’ desta’ condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano. Sull’arresto di Marcello De Vito. “Sono stupefatto che la gente sia stupefatta di queste ...

De Vito arrestato - Raggi : «Vado avanti - il malaffare non è sconfitto» : In Campidoglio è quasi notte, le finestre sono ancora illuminate, la sindaca Raggi va avanti e indietro tra la sua stanza e quella in cui si tiene la riunione di maggioranza con i consiglieri...

De Vito - Raggi a Porta a Porta : sono su tutte le furie - è noto che lui e Lombardi non mi amavano : È una 'su tutte le furie' quella ospite a Porta a Porta a poche ore dall' del presidente M5S del consiglio comunale di Roma . 'Questa notizia - dice - mi ha colto di sorpresa, non me lo aspettavo'. '...

Non solo Tor Di Valle. Ecco le accuse che hanno portato all'arresto di De Vito : Le carte dei pm "'Sto mondo Cinque stelle… ormai proprio sodali", diceva il costruttore arrestato su ordine della procura Parole sotto le quali la carriera politica di De Vito è franata facendo lo ...

Non solo Tor Di Valle. Ecco le accuse che hanno portato all'arresto di De Vito : Ci sono due foto che circolano a Roma in queste ore e stanno lì ad inchiodare Marcello De Vito alla logica più feroce del contrappasso karmico. Nella prima, che risale al dicembre 2014, c’è il futuro potentissimo presidente grillino dell’assemblea capitolina seduto al tavolo di una conferenza stampa

Arresto De Vito - Casapound porta arance in Campidoglio : “Raggi dimettiti”. Ma non li fanno entrare : Casapound porta arance in Campidoglio per chiedere le dimissioni di Virginia Raggi. Il consigliere del Municipio X Luca Marsella, insieme al leader delle tartarughe Simone Di Stefano, arriva davanti a palazzo Senatorio con le arance con l’intenzione di consegnarle al sindaco di Roma in seguito all’Arresto di Marcello De Vito. “Chiediamo a gran voce che il sindaco Virginia Raggi si dimetta, così come loro hanno chiesto le ...

L’idea di giustizia del M5s non funziona : Salvini salvato - De Vito espulso : E così alla fine è arrivato il primo arresto illustre anche per il Movimento 5 Stelle, com'era prevedibile per chiunque mastichi di politica. Eppure alla fine a ingrossare il caso, come al solito, sono loro stessi che presi dalla fregola di sembrare "diversi" hanno già deciso di condannare il proprio politico come accade in un partito padronale. Che poi è quello che sono, allo stato attuale.Continua a leggere

Marcello De Vito arrestato - nelle carte il “canovaccio corruttivo” : “Distribuiamoceli questi”. “Non tocchiamo niente - quando finisci il mandato…” : C’è il “manifesto programmatico” in una intercettazione e c’è la “filosofia dell’arricchimento“, in cui l’attività pubblica diventa “il campo di gioco calpestato“, nella storia di corruzione che arriva da Roma e vede protagonisti l’avvocato Camillo Mezzacapo e il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, entrambi arrestati dai carabinieri su ordine del gip di ...