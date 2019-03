Christian Vieri e Costanza Caracciolo si sono sposati

Amarcord Inter - Christian Vieri e Oba Oba Martins di nuovo insieme [FOTO] : Ai più nostalgici, Interisti e non, potrebbe scendere qualche lacrimuccia. Solo per qualche anno, ma è stata una coppia d’attacco del passato in Serie A. Christian Vieri e Obafemi Martins, ex attaccanti dell’Inter, si sono rincontrati dopo molto tempo, come testimonia una foto postata su Instagram da entrambi. Con la maglia nerazzurra giocarono insieme quattro anni, dal 2001 al 2005: Vieri nel suo miglior periodo, Martins da ...

Christian Vieri e Costanza Caracciolo si sposano - ecco le pubblicazioni di matrimonio : Christian Vieri e Costanza Caracciolo, non solo neo-genitori ma presto anche sposi. L'ex attaccante e l'ex velina, rispettivamente 45 e 28 anni, sono pronti infatti a convolare a nozze. Dopo...

Christian Vieri e Costanza Caracciolo verso le nozze spuntano le pubblicazioni : Dopo tanto tempo Costanza Caracciolo e Christian Vieri hanno deciso di fare il grande passo si sposeranno, come testimoniano le pubblicazioni mostrate da “Diva e Donna”. L’evento avrà luogo a Milano, la data è ancora top secret ma la cerimonia dovrebbe avere luogo entro l’estate. Da quando tra loro è nato l’amore, nell’estate 2017, non si sono più lasciati: felici, teneri, innamorati, così si mostrano sui social tra ...

Costanza Caracciolo e Christian Vieri si sposano - arrivano le pubblicazioni del matrimonio : E anche Christian ‘Bobo’ Vieri si accasa. L’ex calciatore è pronto a sposare la compagna Costanza Caracciolo che lo ha reso papà, lo scorso novembre, della primogenita Stella. Una storia d’amore, quella tra Vieri e la ex velina di Striscia la notizia, che dura da quasi due anni e che ha già attraversato non solo momenti felici ma anche difficili come la perdita del primo bambino che Costanza aspettava. Poi la gioia ...

