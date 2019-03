Che Dio ci Aiuti 6 ci sarà | ma non subito

davidemaggio

(Di giovedì 21 marzo 2019) Elena Sofia RicciE’ nuovamente tempo di saluti nel convento di Suor Angela e Suor Costanza: la quinta stagione di Che Dio cigiunge al termine questa sera e il pubblico di Rai 1 dovrà fare a meno delle indagini e dei personaggi che ha imparato ad amare. Visti gli ascolti sempre brillanti, ancora una volta questo saluto sembra essere solo un arrivederci, e con ogni probabilità la fiction LuxVide tornerà con un sesto capitolo e qualche new entry. Ma, quando, non si sa.Che Dio ci6: Elena Sofia Ricci impegnatissima per i prossimi due anni I tempi d’attesa stavolta potrebbero essere più lunghi del solito perchè Elena Sofia Ricci ha dichiarato di recente che per i prossimi due annimolto impegnata; dunque, le riprese dei nuovi episodi, a meno che non si decida di fare a meno di lei, non potrebbero iniziare nei prossimi mesi. E fare a meno di lei risulta ...

