Barcellona | Gomes verso il riscatto da parte dell’Everton

(Di giovedì 21 marzo 2019) Andréappare destinato a rimanere nella Premier League. Secondo il quotidiano Sport, infatti, l’Everton, la seconda squadra di Liverpool, sembra intenzionato a riscattare il centrocampista portoghese dal. In Catalogna l’esperienza diera stata densa di ombre, al punto che il giocatore aveva denunciato di avere subito delle minacce e di avere paura perfino a uscire di casa. In Inghilterra, invece, il giocatore ha ritrovato la serenità e ha cominciato a esprimersi su certi livelli. Il suo, secondo il quotidiano spagnolo, dovrebbe chiudersi su una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articoloildadell’Everton CalcioWeb.

