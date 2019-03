Si diventa adulti a 30 anni | il cervello continua a svilupparsi

Non si diventa adulti fino ai 30 anni. Ecco perché : I diciottenni da oggi hanno una valida scusa per giustificare i loro comportamenti ancora immaturi. Secondo gli scienziati, l'uomo non diventa "adulto" a pieno titolo fino ai 30 anni. Scienziati specializzati nello studio del cervello e del sistema nervoso sostengono che l'età in cui si diventa adulti è diversa da persona a persona. In particolare ritengono che a 18 anni - età in cui per legge nella maggior parte dei Paesi si diventa 'grandi' - ...

Neurologia : si diventa adulti a 30 anni - a 18 siamo maturi solo per la legge : Potrebbe essere una buona scusa quella che arriva dagli esperti in neuroscienze, soprattutto per quegli adulti che non vogliono mollare le “giovani” abitudini e rimanere degli eterni adolescenti. A fare gioco, è proprio il caso di dirlo, è lo studio condotto da un’equipe di neurologi. Secondo gli scienziati le persone non diventerebbero pienamente “adulte” fino al raggiungimento di almeno 30 anni d’età. Ma i ...

I neurologi : 'Oggi si diventa adulti a trent'anni' : Stregati dai video dei gattini su Internet, dai manga o dalle maratone ai videogame? Dalla scienza arriva ora una buona scusa per gli eterni adolescenti: le persone, infatti, non diventano pienamente 'adulte' fino a quando non hanno 30 anni, almeno secondo gli scienziati che studiano il ...

Marco Missiroli : "E' in bilico sulla fedeltà che si diventa adulti " : Vargas Llosa per la sua irruenza narrativa, che ha sconvolto il mondo latino americano. Andre Dubus perché ha fatto a meno delle scene madri in tutto quello che ha scritto, tradimento compreso. E ...

Come si diventa adulti in Giappone - tra colori e kimono : È un vero e proprio rito di passaggio, che celebra l’ingresso nel mondo dei «grandi». Ogni anno, il secondo lunedì del mese di gennaio, in Giappone si festeggia il Seijin no hi («Giorno dell’età adulta»), che coinvolge tutti coloro che hanno compiuto 20 anni dal 2 aprile dell’anno precedente e che li compiranno entro il primo aprile dell’anno in corso, per sancire il loro accesso alla maggiore età. È una celebrazione nata 1300 anni ...