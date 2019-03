Scrittori d' Italia | emulate d' Annunzio

ilfoglio

(Di mercoledì 20 marzo 2019)d'd'! Però leggete qui, prima di correre a bendarvi un occhio o a posare nudi in spiaggia o a infilarvi una nave in casa o a conquistare, che so, Mentone. Dalle anticipazioni del prossimo libro di Giordano Bruno Guerri (“Disobbedisco. Cinquecento giorni di rivoluzio

ferrazza : 10 anni fa arrivava in Italia un giornale che qui non si era mai visto. Aveva un nome che non tutti sapevano pronun… - Fantasmini1 : @SoniaGrotto @lumaca4377 @repubblica Pensa che culo l'Italia è noi italiani.... Da altre parti sono nati tutti i mi… - lucy_esposito : RT @FondazioneBeic: #LeggereChePassione! Quale luogo migliore della #biblioteca? La nostra è #digitale e puoi scegliere di #leggere i nostr… -