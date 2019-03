Lo sviluppo per Stadia è semplice come lo sviluppo per PlayStation e Xbox

Ricercatori italiani scoprono meccanismo coinvolto nello sviluppo del tumore del colon-retto : aperta la strada a terapie mirate : Il tumore del colon-retto è il secondo più frequente in Italia con una stima di circa 51.300 nuovi casi nel 2018, secondo i dati dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), e la seconda causa di morte oncologica dopo il tumore al polmone. Alcuni Ricercatori dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irgb) hanno individuato un nuovo meccanismo molecolare che contribuisce allo sviluppo di ...

F1 - ora la Ferrari deve puntare sullo sviluppo per mutare l’inerzia. Il tallone d’Achille deve diventare una risorsa : Tutte le previsioni che erano state fatte prima del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno sono andate ampiamente a farsi benedire. Si pensava ad una Ferrari che proseguisse sulla scia dei test di Barcellona, con una Mercedes costretta a rincorrere non troppo da lontano. Quindi, dopo le qualifiche, tutti attendevano l’ennesimo successo di Lewis Hamilton che scattava dalla pole position. Invece Valtteri Bottas ha sconvolto tutto, dopo ...

Half-Life Tactics era in sviluppo per Nintendo Switch? : Secondo un nuovo interessante rumor, riportato da Gamepur, un gioco Half-Life Tactics sarebbe stato in sviluppo per Nintendo Switch.Il titolo, stando a quanto segnalato dal canale YouTube Valve News Report, doveva essere lanciato da Nintendo stessa.Non esiste alcuna ufficialità in merito, quindi non abbiamo alcuna conferma particolare dell'esistenza reale del titolo, ma, ovviamente, si tratta di un rumor parecchio interessante.Leggi altro...

Berlino contro l'antisemitismo. Ecco il piano per lo 'sviluppo della prevenzione' : "Ulteriore" perché le autorità berlinesi ci tengono a fare sapere al mondo che questa non è la prima delle loro azioni per combattere l'odio antiebraico . Basti ricordare che lo scorso settembre lo ...

Lo sviluppo di Horizon Zero Dawn 2 per PS5 confermato da un annuncio di lavoro? : Solo un paio di settimane fa, a due anni anni dal lancio ufficiale sul mercato, Sony e Guerrilla Games hanno festeggiato i risultati di Horizon Zero Dawn, una nuovissima IP che ha dimostrato le proprie qualità ottenendo il favore della critica (date un'occhiata alla nostra recensione) e anche del pubblico, che ha premiato il costante impegno di Sony in ambito first-party con la vendita di più di 10 milioni di copie.Un titolo che è uscito su una ...

Li Keqiang : la più importante esperienza per lo sviluppo delle relazioni Cina-Ue è il rafforzamento della fiducia reciproca : Lo sviluppo dei rapporti tra Cina e Usa favorisce entrambe le parti e il mondo intero. Li Keqiang ha aggiunto che la Cina e l'Ue dovrebbero trattarsi reciprocamente con mentalità aperta e gestire in ...

Saipem sigla accordo con KitGen per sviluppo tecnologia eolica : Saipem accelera sulle rinnovabili grazie alla sigla un accordo con KiteGen Venture per lo sviluppo, la costruzione e la commercializzazione di una tecnologia per produrre energia elettrica dal vento ...

Glifosato - nuovo studio dell'Istituto Ramazzini : rischi per lo sviluppo anche a dosi basse : L'erbicida più usato al mondo è il Roundup. Ed è a base di Glifosato. Ora un nuovo studio dell'Istituto Ramazzini di Bologna, i cui risultati sono stati appena pubblicati sulla rivista scientifica Environmental Health, evidenzia come ci siano dei seri rischi per lo sviluppo anche ad un esposizione a dosi molto più basse di quelle considerate sicure dall'Epa, l'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti. Per questo ente la dose ...

Approvato il Bilancio 2018 Mediaset - sette operazioni chiave di sviluppo : Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset, riunitosi oggi sotto la Presidenza di Fedele Confalonieri, ha esaminato il Bilancio consolidato del Gruppo Mediaset al 31 dicembre 2018 e Approvato il progetto di Bilancio della capogruppo Mediaset Spa. L’esercizio è stato caratterizzato da intense e proficue attività che hanno generato una crescita consistente dell’Utile netto consolidato....

Comitato nazionale della CCPPC - nuove proposte per lo sviluppo dell'economia privata : Ye Qing, membro del Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, crede che negli ultimi anni i governi centrali e locali abbiano progressivamente emanato politiche, ...

Contratto di sviluppo - l'esperienza di Besana : Un investimento per ampliare la capacità produttiva dello stabilimento in provincia di Napoli. A realizzarlo Besana, grazie al Contratto di sviluppo, l'incentivo gestito da Invitalia. 11 marzo 2019 ...

Secondo un rumor Google starebbe collaborando con SEGA nello sviluppo di titoli per la sua nuova console : Il binomio rumor + Google è andato molto di moda in quest'ultimo periodo, infatti di recente si parlava di una possibile entrata nel mercato console della compagnia, con la presentazione della sua piattaforma proprietaria. Altre voci più recenti hanno inoltre aggiunto carne sul fuoco, affermando che il colosso informatico starebbe collaborando con SEGA, al fine di sviluppare titoli per la sua nuova console.Come riporta Gamerant, è stato Jonathan ...

"Visione e sviluppo neuropsicomotorio : nuove frontiere per l'intervento ri-abilitativo nel bambino con disabilità visiva" : Ogni anno nel mese di marzo centinaia di manifestazioni in tutto il mondo presentano i risultati più interessanti della ricerca scientifica sul cervello e vengono organizzate iniziative di ...