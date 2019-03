La Porta Rossa 3 ci sarà. Con Lino Guanciale

Ascolti tv - Si accettano miracoli e La Porta Rossa 2 vincono su Live Non è la D’urso : Il film di Alessandro Siani in onda su Rai1 Si accettano miracoli vince la prima serata del 20 marzo con 3 milioni 295mila telespettatori e uno share del 14.4%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la seconda puntata di Live Non è la D’Urso è stata seguita da 2 milioni 331mila con uno share medio del 14% (il programma è andato in onda in prima e seconda serata dalle 21.38 alle 1.06 e ha ottenuto 200mila interazioni tra sito e app oltre al ...

Ufficiale - La Porta Rossa 3 ci sarà : Lino Guanciale fa uno strappo alla regola per Cagliostro : È Ufficiale: La Porta Rossa 3 ci sarà. La conferma arriva all'indomani dell'ultima puntata della seconda stagione, che ha chiuso in bellezza conquistando il 12.4 di share e 2.807.000 spettatori su Rai2. Numeri incoraggianti che attestano il successo di un prodotto all'avanguardia, forte di un cast variegato e di storie avvincenti e complesse. In occasione della proiezione speciale dell'ultima puntata, Lino Guanciale ha annunciato al pubblico ...

Ascolti TV | Mercoledì 20 marzo 2019. Si Accettano Miracoli 14.4% - Non è la D’Urso 14%. Il finale de La Porta Rossa al 12.4% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 20 marzo 2019, su Rai1 la commedia Si Accettano Miracoli ha conquistato 3.295.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.38 all’1.06 – la seconda puntata di Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.331.000 spettatori pari al 14% di share. Su Rai2 l’ultimo episodio de La Porta Rossa 2 ha interessato 2.807.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su ...

La Porta Rossa 3 - ancora nessuna conferma sulla terza serie dopo gli ascolti in calo : Ieri sera in prime time su Raidue è andata in onda la sesta e ultima puntata della seconda stagione de La porta rossa, la serie televisiva con protagonista Lino Guanciale e Gabriella Pession. Un appuntamento che nel corso di queste settimane ha appassionato un notevole numero di spettatori, anche se i dati registrati quest'anno sono in netto calo rispetto a quelli della prima fortunatissima stagione della fiction. I fan, però, si chiedono a ...

La Porta Rossa 2 resoconto episodi finali : la figlia di Cagliostro rapita da Silvia : Mercoledì 20 marzo, alle ore 21:20 circa, Rai 2 ha trasmesso la sesta ed ultima puntata della fiction "La Porta Rossa 2" con Lino Guanciale e Gabriella Pession. In quest'appuntamento conclusivo (episodi 11 e 12) Cagliostro ha dovuto fare i conti con il rapimento della figlia. Ci sono stati altri colpi di scena, con gli investigatori che sono riusciti a scoprire qual è il legame esistente tra l'omicidio di Rambelli e quello di Brezigar. Jonas ...

La Porta Rossa 2 - riassunto sesta puntata : Vanessa si dichiara a Leonardo : Mercoledì sera è andata in onda in prime-time su Rai 2 l'ultima puntata della seconda stagione de "La porta rossa 2", la serie tv con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. Questa settimana il commissario Cagliostro si è congedato dal suo pubblico, regalando un finale ricco di colpi scena. Nel corso della sesta puntata e ultima puntata sono stati trasmessi gli episodi 11 e 12, nei quali Stella e Paoletto hanno scoperto un importante ...

La Porta Rossa 3 ci sarà. Con Lino Guanciale : La Porta Rossa 2 - Lino Guanciale Si conclude questa sera su Rai 2 la seconda stagione de La Porta Rossa, e i telespettatori si domandano se il defunto commissario Cagliostro, interpretato da Lino Guanciale, riuscirà finalmente a distaccarsi dalla vita terrena per trapassare ed andare in pace. Ebbene, questo si saprà solo nelle battute finali della puntata, ma quello che è certo è che le avventure televisive del personaggio nato dalla penna di ...

La Porta Rossa 3 ci sarà? Anticipazioni terza stagione e quando va in onda : LA Porta Rossa 3 CI sarà? Con l’ultima puntata in onda mercoledì 20 marzo 2019 si conclude la seconda stagione della fiction di Rai 2. E ora tutti si stanno chiedendo se la serie verrà rinnovata o si chiude qui. Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Porta Rossa 3 ci sarà? Anticipazioni terza stagione e quando va in onda Anche questa seconda stagione della serie tv con Lino Guanciale e ...

La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Puntate - trame. : Nell’inedita collocazione del mercoledì sera, torna su Raidue La Porta Rossa, con la seconda serie composta da sei Puntate da due episodi ciascuna. Dopo il successo della prima stagione – oltre 3 milioni di telespettatori con il 13,4% di share – il commissario Cagliostro ritorna su Rai2 con una nuova indagine ricca di colpi di […] L'articolo La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e ...

La Porta Rossa 3 - nuova stagione in vista? Lino Guanciale : ‘Possibile e auspicabile’ : “La terza stagione? Sì, se ne sta parlando molto concretamente, tutto sembra deporre a favore” con queste parole Lino Guanciale, l’attore che presta il suo volto al defunto ma attivissimo commissario Cagliostro, conferma le indiscrezioni che lasciano pensare a una terza, nuova stagione de La porta rossa, la fiction scritta anche da Carlo Lucarelli che vede in onda il finale della seconda stagione mercoledì 20 marzo. “La ...

La Porta Rossa 3 ci sarà? Il finale della seconda stagione il 20 marzo : la figlia di Cagliostro morirà? : La Porta Rossa 3 ci sarà? È quello che si chiedono i fan della serie di Rai2, che stasera, 20 marzo, guarderanno l'ultima puntata della seconda stagione e sono pronti a scommettere che riserverà molte sorprese ma soprattutto nuovi dubbi. Dopo aver svelato uno dei grandi misteri di questo ciclo di episodi - l'identità di Jonas - La Porta Rossa 2 torna ad esplorare l'enigma dietro la visione di Cagliostro su sua figlia: Vanessa è in pericolo, ...