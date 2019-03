FED | TASSI DI INTERESSE INVARIATI | 20 MARZO 2019

FED lascia tassi invariati. Riviste al ribasso le stime di crescita : Poi, c'è la questione del rallentamento dell'economia globale ed il maggiore "stress" che colpisce le economie emergenti, in particolare la Cina. Fra i fattori di rischio c'è anche la Brexit , in ...

FED più «colomba» sui tassi : nessun aumento nel 2019 : La Federal Reserve sarà più “colomba” quest'anno e il prossimo e rivede la politica sui prossimi aumenti del costo del denaro: nessun giro di vite è atteso ora nel 2019, contro i due ipotizzati durante la riunione precedente, e solo uno nel 2020. Dopo i quattro aumenti del 2018 e i tre del 2017, la Banca centrale americana, che ha lasciato invariato il costo del denaro a range tra 2,25% e 2,50%, ha optato per un ...

FED - no rialzo tassi almeno fino al 2020 : 19.21 Non ci saranno rialzi dei tassi in Usa nel 2019 in considerazione del rallentamento più marcato della crescita e delle dinamiche dell'inflazione Usa. La prossima mossa, ha deciso il Comitato, non ci sarà almeno fino al 2020. Non è stato specificato quale mese. Alla luce delle nuove stime su Pil e inflazione, la Fed ha preso questa decisione "all'unanimità". Riviste infine le attese sul Pil, che dovrebbe crescere del 2,1% contro il ...

Borse deboli in attesa della decisione FED su tassi e bilancio : MILANO - Giornata interlocutoria sulle Borse mondiali, con gli investitori in attesa di cogliere le novità in arrivo dalla Federal Reserve: la Banca centrale americana dovrebbe delineare meglio il ...

il giorno della FED : tassi fermi e stretta al bilancio - le attese degli analisti : L'attenzione del mercato sarà rivolta anche alle previsioni sull'andamento dell'economia americana nonché sulle intenzioni della Fed sul suo bilancio. Sul primo fronte, a gennaio la Fed aveva parlato ...

FED - mercoledì stime PIL e tassi : le attese del mercato : ...del mercato anche alla luce delle recenti indicazioni del numero uno Jerome Powell che ha confermato in più occasioni un atteggiamento 'prudente' per via dei segnali di rallentamento dell'economia ...

La FED decide sui tassi di interesse - mercati in attesa : L'appuntamento è comunque considerato importante dagli investitori perché rappresenta una verifica sullo stato di salute dell'economia americana, verranno diffuse le nuove stime sulla crescita, e ...

FEDeral Reserve - Powell : 'Trump non può cacciarmi - qualsiasi decisione tassi dipenderà da dati macro' : "La legge è chiara, ho un mandato di quattro anni, che intendo osservare a pieno". Così il presidente della Fed Jerome Powell, in un'intervista rilasciata alla trasmissione televisiva Usa '60 Minutes'.

FED - Powell ribadisce "pazienza " su tassi permanenza mandato : La Fed sarà "paziente" su eventuali aumenti dei tassi di interesse . Lo ha ribadito il Presidente della banca centrale americana, Jerome Powell per la seconda volta nel giro di pochi giorni, smentendo ...

