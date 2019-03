Fed lascia tassi invariati. Riviste al ribasso le stime di crescita : Poi, c'è la questione del rallentamento dell'economia globale ed il maggiore "stress" che colpisce le economie emergenti, in particolare la Cina. Fra i fattori di rischio c'è anche la Brexit , in ...

Maroni in pressing su Matteo "Federalismo o lascia il M5s" : Roma Ci sono occasioni in cui le trame del destino sono 'leggibili' a occhio nudo. Una di queste è il malore che ha colpito Umberto Bossi riportandolo, suo malgrado, protagonista della cronaca politica. Questo nuovo ricovero avviene negli stessi giorni in cui il governo deve affrontare lo spinoso dossier autonomie. Spinoso perché la coalizione è spaccata: da un lato c'è la Lega che ...

Fedez ha deciso di lasciare : "Dobbiamo salutarci" : Il ghiochino di fare le domande ai propri beniamini può essere scivoloso. Su Instagram , infatti, sono centinaia i personaggi famosi che si sottopongono alle domande dei fan. C'è chi domanda cose ...

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati?/ La d'Urso svela il mistero… : Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono in crisi? Barbara d'Urso nel corso di Pomeriggio 5 ha rivelato come stanno realmente le cose tra di loro.

Novara : don Federico decide di lasciare il sacerdozio per amore di una donna : Una notizia inattesa e sconvolgente ha colpito la comunità di Cerano nel novarese, dove un prete, don Federico Sorrenti si è innamorato di una donna e ha deciso di lasciare il sacerdozio scrivendo una lettera al vescovo di Novara, Franco Giulio Brambilla, nella quale dichiara le sue decisioni dopo aver preso coscienza del suo "cambiamento spirituale", che l'ha portato a desiderare di iniziare una nuova vita. I dettagli della curiosa ...

Spoiler Il Paradiso delle Signore fino al 15 febbraio : Federico lascia l'Università : Continua l'appuntamento con la celebre serie televisiva de 'Il Paradiso delle Signore' trasmessa su Rai 1. Le anticipazioni delle puntate della fiction, che andranno in onda a partire da lunedì 11 febbraio fino al 15 del mese corrente rivelano che ci saranno molti colpi di scena. Inizialmente Silvia Cattaneo verrà a conoscenza della storia su Clelia, Oscar andrà da lei per rivelarle che è sposato con la capo commessa. Intanto Federico farà una ...

Ultimo di nuovo single - lui e Federica si sono lasciati : “Colpa degli impegni” : Ultimo è di nuovo single: è finita con la fidanzata Federica Ultimo, uno dei cantanti più amati al Festival di Sanremo quest’anno, pare sia tornato single. Tra lui e la fidanzata Federica è finita, e a riportare la notizia è stato il settimanale Oggi. La canzone che il cantante ha portato sul palco dell’Ariston, ha […] L'articolo Ultimo di nuovo single, lui e Federica si sono lasciati: “Colpa degli impegni” proviene ...

Fedez lascia XFactor - non sarà più giudice del talent : Fedez è solito dare comunicazioni importanti ai suoi fan attraverso i social e anche questo volta non si è smentito. Con una stories su Instagram annuncia che non lo vedremo più nei panni di giudice ad XFactor. Dopo cinque anni consecutivi dice addio al programma per dedicare più tempo alla sua famiglia e fa delle previsioni sul suo successore. Le dichiarazioni di Fedez sui social La risposta data ad un fan che gli chiedeve delucidazioni non ...

