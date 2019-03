Centro storico Comiso | la replica di Art 1 all' assessore Cassibba

Pietra Ligure - eventi da marzo a dicembre sul lungomare XX settembre e nelle piazze del Centro storico. : Pietra Ligure. Il comune di Pietra Ligure ospiterà quest'anno diversi appuntamenti organizzati dall'associazione culturale Polis. Saranno eventi che promuoveranno l'artigianato italiano ed ...

Napoli - stesa nel Centro storico : spari contro centro scommesse : È probabilmente riconducibile ad un'altra stesa, spari all'impazzata di gang di giovani in moto, l'episodio della scorsa notte in pieno centro a Napoli. I Carabinieri della compagnia centro sono ...

Tenta rapina in un negozio nel Centro storico di Palermo - ucciso : Un rapinatore è morto nel centro storico di Palermo, in via Maqueda. L'uomo, secondo quanto si apprende, ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale che sarebbe gestito da uno straniero. A quel ...

Palermo : omicidio nel Centro storico - la vittima è il rapinatore : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - E' il rapinatore di un minimarket la vittima dell'omicidio avvenuto poco fa in via Maqueda a Palermo. Sul luogo la Polizia di Stato che sta eseguendo i primi rilievi. Molto confusa, al momento, la dinamica. Ferite anche due persone. Ma si sa che la vittima avrebbe tent

LANCIANO : CHE BELLO IL CARNEVALE NEL Centro storico - Abruzzo in Video : Ci aspetta un CARNEVALE molto BELLO tra spettacoli teatrali e pirotecnici, meraviglie STORICO-architettoniche da scoprire e tanto divertimento da condividere con i nostri piccoli concittadini, anche ...

Ragusa - rifiuti nel Centro storico : aumentare videosorveglianza : Ragusa, rifiuti nel centro storico aumentare videosorveglianza. Lo chiede il grillino Sergio Firrincieli a nome del suo gruppo consiliare

Centro storico - rapina un uomo armato di coltellino : arrestato : Tags: Centro Storico coltellino cronaca genova notizie liguria polizia di Stato rapina tentata rapina vico del Duca Precedente

Centro storico di Ragusa invaso dai rifiuti - brutta figura con turisti : Un episodio imbarazzante denunciato da Mario Chiavola a Ragusa, dove il Centro storico è invaso dai rifiuti. brutta figura con alcuni turisti

Maxi rissa nel Centro storico di Napoli - tre fratelli arrestati da due agenti fuori servizio : Due agenti della polizia liberi dal servizio ha arrestato, con l'accusa di resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale e inoltre denunciato in stato di libertà per il reato di rissa in ...

Sorbillo : "Gli spari? Il Centro storico di Napoli vive il momento più difficile degli ultimi tempi" : "Ieri abbiamo fatto un altro passo indietro qui nel centro di Napoli, siamo tornati alla notte del 16 gennaio. Quello che è accaduto a Di Matteo dimostra quanto il centro storico viva un momento difficile, forse il più difficile degli ultimi tempi". Lo afferma Gino Sorbillo commentando gli spari che sono stati esplosi contro la pizzeria di Di Matteo, a via dei Tribunali, a poco più di un mese dall'ordigno fatto esplodere ...

Cultura : appuntamento settimanale con ''Chianciano by Night'' nel Centro storico di Chianciano Terme : "I locali saranno il palcoscenico di spettacoli suggestivi e sorprendenti ricchi di proiezioni, suoni, luci e colori, che prevedono l'utilizzo di 50 proiettori integrati e coordinati con effetti ...