Bus a fuoco | Salvini | fedina penale per lavorare col pubblico

Autista dirotta Bus e gli da’ fuoco - salvi 51 studenti. Al 47enne - contestata anche aggravante terrorismo : Un Autista di autobus, il 47enne Ousseynou Sy, cittadino italiano di origine senegalese, ha dirottato il mezzo che guidava, carico di 51 ragazzi delle scuole medie e di tre accompagnatori, e una volta bloccato dai carabinieri gli ha dato fuoco. Tutti salvi gli occupanti, anche se per alcuni di loro e' stato necessario un passaggio in ospedale. L'uomo, separato, aveva sposato una donna italiana e aveva due figli di 12 e 18 anni; aveva precedenti ...

Per il pm il senegalese che ha dato fuoco a uno scuolaBus ha agito da terrorista : Si profila un'accusa di terrorismo per Ousseynou Sy, l'autista dello scuolabus che ha sequestrato 51 ragazzini in viaggio da Crema minacciando di ucciderli tutti. Voleva vendicare la strage di migranti in mare e ha dato fuoco al mezzo mentre i carabinieri, che erano riusciti a fermarlo portavano in salvo gli studenti. Sy, 47 anni, da almeno 15 anni autista della società Autoguidovie, era partito con a bordo gli studenti e ...

Dirotta uno scuolaBus e gli dà fuoco. Per i pm è un atto di terrorismo : Si profila un'accusa di terrorismo per Ousseynou Sy, l'autista dello scuolabus che ha sequestrato 51 ragazzini in viaggio da Crema minacciando di ucciderli tutti. Voleva vendicare la strage di migranti in mare e ha dato fuoco al mezzo mentre i carabinieri, che erano riusciti a fermarlo portavano in salvo gli studenti. Sy, 47 anni, da almeno 15 anni autista della società Autoguidovie, era partito con a bordo gli studenti e ...

Chi è Ousseynou Sy - l'autista che ha dato fuoco a un autoBus a Milano : Chi è Ousseynou Sy, l'autista che ha dato fuoco a un autobus a Milano Ha 47 anni, è di origine senegalese e cittadino italiano dal 2004 l'uomo accusato di tentata strage e sequestro aggravato da terrorismo. Prima di agire ha detto: "Vanno fermate le morti nel Mediterraneo". Ha un precedente per violenza sessuale e stato ...

Milano - sequestra Bus con 51 studenti a bordo e appicca il fuoco. Carabinieri bloccano il mezzo e salvano i ragazzi. Il procuratore Greco : “Strage con aggravante del terrorismo” : Ha sequestrato un autobus con a bordo 51 studenti della scuola media Vailati di Crema. Invece di accompagnarli a casa, ha imboccato la strada che porta a Linate. Voleva fare una strage: “Voglio farla finita, di voi non si salverà nessuno, vanno fermate le morti nel Mediterraneo” è la frase che, secondo i testimoni, ha urlato Ousseynou Sy, 47 anni, senegalese, autista in servizio per le Autoguidovie di Crema. Alcuni ...

Bus in fiamme a Milano - “Ci ha legati e diceva : ‘Se vi muovete - verso la benzina e do fuoco’”. I racconti dei ragazzi a bordo : “Ci ha ammanettati e ci minacciava. diceva che se ci muovevamo, versava la benzina e accendeva il fuoco. Continuava a dire che le persone in Africa muoiono e la colpa è di Di Maio e di Salvini. Poi i carabinieri ci hanno salvati”. È il drammatico racconto di una ragazzina di 12 anni che era a bordo del bus di Autoguidovie sequestrato e poi dato alle fiamme dall’autista 47enne di origine senegalese Ousseynou Sy a Crema sulla ...

