Varese | due ragazzi inventano il guanto che farà parlare i sordomuti

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : Cremona e Varese - le due sorprese in cerca di un posto in semifinale : Meno di ventiquattr’ore al match che aprirà, a Firenze, le Final Eight di Coppa Italia 2019. Ad iniziare le danze, al Mandela Forum, saranno la Vanoli Cremona e l’Openjobmetis Varese, entrambe provenienti da un campionato di testa con più di una sorpresa. In Serie A questo confronto è arrivato alla settima giornata di andata e ha visto la Vanoli soccombere per 79-82 dopo una partita molto strana, in cui era partita malissimo (2-21) ...