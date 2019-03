Passione e imprenditoria made in sud | la sfida under 35 di Crash Roma

romadailynews

(Di martedì 19 marzo 2019) Ha aperto da appena 5 mesi e si è già affermato come un piccolo tempio del gusto nel cuore dello storico quartiere Trieste di. Siamo a qualche metro da piazza Istria a due passi dall’Università Luiss Guido Carli. In via San Marino 47/B, Emiliano Locuratolo e Filippo Pica hanno dato forma a una location curata nei minimi particolari dall’artista e interior designer Antonellano, da cui parte una nuova e coraggiosale: un locale che fa della qualità non solo una imprenscindibile parola d’ordine, ma un vero e proprio marchio di fabbrica.La qualità dei prodotti che lo Chef Valentina Grandi esalta nell’interessante proposta menu. La qualità del vino che i due giovani sommelier versano nei calici serigrafati attentamente selezionato tra le migliori etichette delle cantine più pregiate. La qualità della musica emergente (spesso indipendente) che ogni settimana si ...

