Nuoto | Kenneth To muore a 26 anni dopo un malore

Nuoto - muore a 26 anni Kenneth To - vinse 4 medaglie ai Mondiali : Kenneth To, nuotatore di Hong Kong che in carriera ha vinto quattro medaglie ai Mondali, è morto improvvisamente a 26 anni. To era in Florida ha avuto un malore mentre si stava allenando, prontamente soccorso è spirato in ospedale. Il suo obiettivo era disputare i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.Continua a leggere

