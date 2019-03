“Non basta un elastico per tenerci insieme” | i manifesti misteriosi apparsi a Milano

Basilicata - Salvini contestato per 20 minuti : “Fascista - bugiardo!”. E lui provoca : “Non vi sento - basta canne” : Quasi 20 minuti di contestazioni (nel video, un riassunto di quello che è successo), ovvero la durata complessiva dell’intervento dal palco di Villa d’Agri (Potenza), nei confronti del leader della Lega, Matteo Salvini: cori, striscioni e cartelli di un gruppo di persone che ha criticato il ministro dell’Interno. Lui, in Basilicata in vista delle elezioni regionali del 24 marzo, li ha provocati: “Non ci sono più i ...

F1 - Wolff non si fida della Ferrari : “Nonostante le ottime qualifiche - non so se siamo abbastanza veloci per vincere” : Il team principal della Mercedes si gode la prima fila ottenuta nelle qualifiche del Gp d’Australia, ma continua a non fidarsi delle Ferrari Giornata trionfale per la Mercedes a Melbourne, Hamilton e Bottas dominano le qualifiche del Gp d’Australia e si prendono l’intera prima fila con il britannico davanti al finlandese. photo4/Lapresse Una prestazione monstre, che lascia di stucco la Ferrari costretta a rincorrere con ...

Sciopero clima - trentamila persone in piazza a Milano : “Non ci bastano le parole dei governi - vogliamo fatti” : Oltre trentamila persone sono scese in piazza questa mattina a Milano nella giornata mondiale dello Sciopero climatico. Un corteo colorato guidato dagli studenti, ma che ha visto la partecipazione di tanti genitori e professori: “Siamo ragazzi ma siamo consapevoli dei problemi del nostro pianeta. Non ci bastano le parole dei governi, vogliamo fatti, perché non c’è un pianeta B. L'articolo Sciopero clima, trentamila persone in piazza a Milano: ...

Van Gaal dice basta - è addio al calcio : “Non posso continuare ancora” : E’ ufficiale: Louis Van Gaal ha detto addio al mondo del calcio. L’olandese, senza panchina dal 2016, ha confessato la sua volontà durante il programma televisivo “VTBL“, su RTL. L’ex allenatore – tra le altre – di Ajax, Barcellona e Bayern Monaco (e con una breve esperienza come CT dell’Olanda) ha detto basta. Motivo? Vuole stare più tempo con la moglie: “Così come i miei giocatori ...

Il monito del Papa : “Non bastano scontate condanne - serve concretezza” : Papa Francesco ha aperto lo storico vertice in Vaticano dedicato alla tutela delle vittime di abusi sessuali. Un incontro a cui partecipano 190 persone, fra cui i presidenti delle conferenze episcopali arrivati da tutto il mondo e una delegazione di vittime. I fedeli si attendono "non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre", ha detto Bergoglio nel discorso di apertura. "Dinanzi alla piaga degli abusi ...

MotoGp – Basta sforzi fino ai test del Qatar - Marc Marquez tra riposo e fisioterapia : “Non toccherò moto” : Marc Marquez pronto ad un nuovo periodo di fisioterapia e riposo: niente moto per lo spagnolo della Honda fino alla prossima sessione di test in Qatar Marc Marquez ha finalmente terminato il suo viaggio in giro tra Malesia ed Indonesia per gli eventi organizzati dalla Honda dopo i test della scorsa settimana a Sepang. Lo spagnolo, campione del mondo di MotoGp, adesso potrà pensare a riposarsi e a lavorare ancora per il recupero della sua ...

Giulia e Francesco - l’annuncio tra i baci e il gesto che spiazza : “Non dovete - basta” : Francesco Monte e Giulia Salemi, la coppia sarà a Sanremo 2019 Anche Francesco e Giulia saranno a Sanremo 2019, e a confermarlo sono stati proprio loro in una delle ultime Instagram stories pubblicate sul profilo di lei. Dopo aver raccontato infatti che “Questo lunedì per noi è stato un po’ domenica” Giulia ha detto a […] L'articolo Giulia e Francesco, l’annuncio tra i baci e il gesto che spiazza: “Non dovete, ...

Coppa Italia – Atalanta show - Gasperini soddisfatto : “Non corriamo e basta - oggi gioco di qualità! Nessun segreto - ma…” : Gasperini analizza la vittoria dell’Atalanta di questa sera nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus: le parole dell’allenatore della squadra bergamasca dopo il secco 3-0 al club bianconero Una partita impeccabile, questa sera, per l’Atalanta: allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia la squadra bergamasca è riuscita a mettere in difficoltà la Juventus, eliminandola definitivamente dalla Coppa Italia grazie ...