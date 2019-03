Inps | pubblicata certificazione unica 2019

webzetanotes

(Di martedì 19 marzo 2019) Pubbicata la CU(Redditi 2018) sul sitocome anticipato in una nota di questo blog all”inizio di questo mese. I pensionati, per scaricare il modello, dopo essere entrati nel sitocon le apposite credenziali, possono utilizzare al momento la funzione “Cerca”. Secondo quanto preannunciato dall’Agenzia dellle Entrate I sostituti d’imposta, compreso l’, devono rilasciare la CU () al percettore delle somme entro il 31 marzo. Stiamo parlando del modello sintetico CU che costituisce documento preliminare per la compilazione della dichiarazione dei redditi. I sostituti di imposta hanno già inviato all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, il modello CU “ordinario” entro il 7 marzo.

