Ex Senatore Nino Papania (Pd) condannato a un anno per voto di scambio (Di martedì 19 marzo 2019) L'ex Senatore Nino Papania (Pd) è stato condannato a un anno di carcere per voto di scambio. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Trapani. Nel 2016 era stato condannato per "concorso in voto di scambio", in relazione al primo turno elettorale delle amministrative ad Alcamo del 2012.



