Ciak per Hammamet | Amelio racconta Craxi

Napoli - Ciak si scienza e Legambiente insieme per città più pulite : le prossime iniziative - : Momento centrale dell'evento è stata la firma del protocollo d'intesa tra Ciak si scienza e Legambiente Campania, che hanno annunciato come primo appuntamento delle loro iniziative congiunte l'...

Ciak SI SCIENZA e Legambiente : insieme per città più pulite - : L'appuntamento è per Mercoledì 20 Febbraio 2019, alle 10.30, quando, in occasione della firma del protocollo di intesa tra CIAK SI SCIENZA e Legambiente presso il Centro di servizio di Ateneo per le ...