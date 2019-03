Torna l' appuntamento per ' Capire i Nobel'

Torna l’Open Day a Coverciano : appuntamento al 30 marzo : Open Day Coverciano 2019 – Una giornata per scoprire la casa delle Nazionali italiane e l’Università del calcio: Coverciano aprirà le sue porte al pubblico e per la seconda volta nella storia, sabato 30 marzo, sarà possibile visitare il Centro Tecnico Federale durante l’Open Day 2019. Plusvalenze, faro della Figc sul diritto di riacquisto Si […] L'articolo Torna l’Open Day a Coverciano: appuntamento al 30 marzo è stato realizzato da ...

Aosta : Torna l’appuntamento annuale con “La Notte degli Gnomi” : L’assessorato regionale all’ambiente, anche per quest’anno, organizzerà operazioni di recupero di rospi nei comuni di Brissogne e Villeneuve (Valle d’Aosta). Si tratta di “interventi ad alta valenza ecologica e educativa”, con le prime piogge, infatti, si verificherà l’uscita simultanea dei rospi dai loro rifugi invernali per fare ritorno alle zone umide dove sono nati, una “migrazione di ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : quando riTorna in gara Vanessa Ferrari? Appuntamento a Baku e Doha : date e programma : Vanessa Ferrari sta festeggiando la sua strepitosa vittoria al corpo libero in Coppa del Mondo, il trionfo in quel di Melbourne ha permesso all’azzurra di balzare in testa alla classifica di specialità e di poter inseguire con ancora più convinzione la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il cammino verso i Giochi è però ancora molto lungo e la bresciana deve ottenere altri risultati di spicco nel massimo circuito itinerante: sono ...

Torna DAL 3 FEBBRAIO A SACILE L'APPUNTAMENTO CON 'SCENARIO CINECLUB' : ... +39-366-3214668 Email: piccoloteatroSACILE@gmail.com Sito web: http://www.piccoloteatro-SACILE.org Vedi Calendario Spettacoli >>> in calendario Stars - mostra fotografica Trieste STARS. Ritratti ...

Le Iene Show : stasera Torna l'appuntamento infrasettimanale : Nicola Savino e Alessia Marcuzzi di nuovo insieme alla guida dell'appuntamento infrasettimanale dello Show di Italia 1.

Torna "Indovina chi viene al Gobetti?" : domani appuntamento con Valerio Nardoni : ... attività per la quale ha ricevuto diversi riconoscimenti, fra cui il Premio Achille Marazza per i "Sonetti dell'amore oscuro" di Federico García Lorca , 2015, , il Premio LILEC per "Amore, mondo in ...

Tornano i Carnevali di Marca con un appuntamento inedito : Una domenica speciale per i Carnevali di Marca . L'associazione che da una ventina d'anni organizza spettacoli carnevaleschi in provincia di Treviso, e che di anno in anno aumenta il proprio raggio d'azione, domenica 3 febbraio aspetta tutti in due location: una tradizionale come Bibano di Godega di ...

Appuntamento con l’efficienza energetica : riTorna MCE in the citty a Milano dal 18 al 24 Marzo 2019 : MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, la biennale leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili annuncia la seconda edizione di MCE IN THE CITY, l’evento dedicato al tema del comfort abitativo, alla riduzione dello spreco e al rispetto dell’ambiente, che si svolgerà dal 18 al 24 Marzo 2019 a Milano, nell’ambito della Settimana delle Energie Sostenibili, organizzata dal Comune di ...

WWE – RiTorna Halftime Heat : appuntamento con il grande wrestling durante l’intervallo della finale del Superbowl! : WWE Halftime Heat andrà in onda durante l’intervallo della finale del Superbowl fra Patriots e Rams: match da urlo con Aleister Black, Ricochet e Velveteen Dream che sfideranno Tommaso Ciampa, Johnny Gargano e Adam Cole WWE Halftime Heat è tornato! Per la prima volta dopo 20 anni, e per la prima volta in live streaming sulle piattaforme WWE, il grande show del wrestling avrà luogo durante l’intervallo dell’attesissima partita tra New ...

Gli Indie Highlights di Nintendo Tornano domani - 23 gennaio - con un nuovo appuntamento : È in arrivo domani, 23 gennaio, l'ultimo video Indie Highlights di Nintendo of Europe, che offrirà una panoramica di alcuni nuovi titoli indipendenti in arrivo su Nintendo Switch quest'anno.L'evento avrà luogo a partire dalle ore 15 e sarà pubblicato sui canali ufficiali YouTube della casa di Mario, compreso quello di Nintendo Italia, che su Twitter ha dato conferma della copertura della presentazione.Il colosso di Kyoto ha dimostrato, nel tempo ...

Torna Strane Coppie - primo appuntamento giovedì 24 al Palazzo della Marina - date anche a Roma e Milano. : Fra gli spettacoli recenti vanno ricordati lo straordinario Scannasurice , di Enzo Moscato, regia di Carlo Cerciello, ancora in tournée, Fedra di Seneca, regia di Carlo Cerciello, Bordello di mare ...

Al Teatro delle Arti di Salerno Torna 'C'era una volta' : primo appuntamento con 'Bollicinema' : Domenica 20 gennaio riprende al Teatro delle Arti di Salerno "C'era una Volta", la rassegna di spettacoli ideata dalla Compagnia dell'Arte giunta alla settima edizione. Ad aprire la rassegna la Compagnia New Age Animazione che andrà in scena con " Bollicinema Show ". Non uno spettacolo, ma un ...

Le Iene Show - Nadia Toffa Torna in tv alla conduzione dell'appuntamento domenicale del programma : Finita la pausa natalizia, domani 20 gennaio torna l'appuntamento domenicale con Le Iene Show . Tra i servizi della puntata spiccano un'intervista in Svizzera a Alvaro Lojacono, ex brigatista che fu ...