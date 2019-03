Roma | abusi sessuali su anziana in casa di riposo

Roma : maxi retata al Colosseo contro abusivismo - 40 i fermi : Roma – È in corso una vasta operazione a contrasto dell’abusivismo commerciale in zona Colosseo da parte degli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del I gruppo, coordinati da Maurizio Maggi. Al momento sono 40 le persone fermate, tutte di nazionalita’ straniera, condotte al Comando generale di via della Consolazione per le procedure di foto-segnalamento. L'articolo Roma: maxi retata al Colosseo contro abusivismo, 40 i ...

Roma : cani denutriti e malati - sequestrato allevamento abusivo : Roma – Undici cani malati, denutriti e pieni di parassiti, di cui una femmina in avanzato stato di gravidanza, detenuti in una struttura fatiscente ed abusiva, tra montagne di feci e urina, senza cibo ne’ acqua: l’intervento delle guardie zoofile dell’Oipa di Roma, coadiuvate dai veterinari della Asl Roma 2 e dal personale della Polizia di Roma Capitale, ha portato al sequestro degli animali, della struttura e ...

Roma : controlli contro illegalità e abusivismo a Termini : Roma – Tre persone arrestate, 13 denunciate e 10 proposte per “Daspo urbano” e’ il bilancio di un servizio straordinario di controllo nell’area della Stazione Termini, piazza dei Cinquecento e vie limitrofe, finalizzato a contrastare ogni forma di illegalita’ e di abusivismo commerciale, svolto dalle ore 16 alle 24 di ieri domenica 10 marzo, da i Carabinieri della Compagnia Roma Centro, unitamente ai colleghi ...

Roma : controllo abusivi a Colosseo e Fori - denunce e multe : Roma – Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro, supportati dai colleghi dell’VIII Reggimento Lazio, nell’area del complesso monumentale del Colosseo e dei Fori Imperiali, finalizzato al contrasto di fenomeni di abusivismo commerciale e di degrado. Il bilancio dei controlli e’ di 6 persone denunciate, 5 sanzionate e proposte per il Daspo urbano e 20 venditori ambulanti multati. Cinque cittadini ...

Roma : sequestrati 10 metri cubi merci e fermate 15 persone in mercato abusivo : Roma – La Polizia locale di Roma questa mattina e’ intervenuta a piazzale delle Gardenie, presso un mercato abusivo, dove ha fermato 15 persone. Grazie all’operazione del V gruppo di Polizia locale di Roma Capitale, diretto da Mario De Sclavis, sono stati sequestrati oltre 10 metri cubi di merci, in buona parte provenienti da attivita’ di rovistaggio dai cassonetti. Quindici appunto le persone fermate, tutte di ...

Roma : al Pigneto denunce e sequestri contro abusivismo commerciale : Roma – Nell’ambito dei controlli disposti dal questore di Roma Carmine Esposito, finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale nella Capitale, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Trevi Campo Marzio, diretto da Mauro Fabozzi, hanno denunciato per ricettazione, introduzione e commercio di marchi contraffatti 4 cittadini stranieri. E’ stata una precedente attivita’ investigativa a indirizzare i ...

Roma - c’è una discarica abusiva sopra la necropoli imperiale scampata all’Alta Velocità : sopra i resti archeologici, invece del Parco l’immondizia selvaggia. Talmente tanto da essere finita sotto sequestro. Accade a Roma, nel IV municipio, dove si trova un grande rettangolo di terreno non edificato, a fianco dell’A24, tra il viadotto della Serenissima e Casal Bertone. Circa 40mila metri quadrati in abbandono, da anni. Occupati “da una ventina di baracche e da una grande quantità di elettrodomestici, calcinacci, materiali da ...

In arrivo Motu Proprio del Papa per rafforzare la prevenzione e il contrasto contro gli abusi nella Curia Romana e nello Stato : E' in arrivo un nuovo Motu Proprio del Papa "sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili", per rafforzare la prevenzione e il contrasto contro gli abusi nella Curia Romana e nello Stato della Città del Vaticano. E' una delle "iniziative concrete" che il moderatore dell'Incontro in Vaticano sulla protezione dei minori, padre Federico Lombardi, indica per il prossimo futuro nel quadro del "follow up" del summit concluso oggi.Il ...

Roma : usura ed esercizio abusivo di attività finanziaria - 4 arresti : Roma – Militari del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale capitolino nei confronti di quattro soggetti, accusati di usura ed esercizio abusivo dell’attivita’ finanziaria. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica – Gruppo di lavoro reati gravi contro il patrimonio e stupefacenti, trae origine dalla ...

Cento cattolici in piazza a Roma contro abusi e omosessualità nella chiesa : cattolici in piazza contro "l'opposizione alla strategia del Vaticano sul tema degli abusi sessuali del clero" e contro "l'omosessualità nella chiesa". Una coalizione internazionale di laici cattolici, denominata 'Acies ordinata', schiererà simbolicamente, oggi dalle 14 alle 15 in piazza San Silvestro in centro a Roma, 100 persone che in piedi reciteranno il rosario o leggeranno testi della tradizione cattolica, dal vangelo al ...

Roma - militare accusato di abusi sulla figlia minorenne : esercito lo sospende : Un militare dell'esercito è accusato dalla procura di Velletri, che nei suoi confronti ha emesso una misura cautelare, di aver commesso abusi sessuali sulla figlia minorenne . In una nota, l'esercito '...

Roma : abusivi e turiste su di giri - 3 persone ammanettate in centro : Roma – Tre persone sono state arrestate dal personale della Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo “ex Trevi”, per i fatti avvenuti in due delle principali piazze del centro Storico: due donne ed un uomo si sono resi responsabili dei reati di resistenza, violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Il primo episodio ha avuto luogo sabato sera in piazza di Trevi dove gli agenti del I Gruppo, in servizio di presidio ...

Roma - smantellato campo abusivo : 15 baracche abbattute : Ruspe e uomini della polizia locale di Roma Capitale si sono messi all'opera nella giornata di ieri per smantellare un campo abusivo situato nei pressi del Lungotevere Dante.In tutto 15 baracche sono state smantellate al termine di un'operazione che ha visti impegnati gli uomini della Polizia locale e alcune ruspe che facevano riferimento al comune insieme al Pics (Pronto Intervento Centro Storico), il Gruppo Tintoretto e Servizio Giardini di ...

A Roma anche i murales diventano parcheggi abusivi : “Le vie e le piazze andranno ridisegnate privilegiando il trasporto pubblico, i pedoni e i ciclisti. Si andrà in questa direzione attraverso l'introduzione di aree pedonali, zone 30 e un adeguato arredo urbano capillare”. Così recitava uno dei punti della sezione Trasporti e mobilità, la prima del p