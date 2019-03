Morte Imane Fadil, la Procura: “Valori alterati anche nelle urine della ex modella” (Di lunedì 18 marzo 2019) La testimone del processo Ruby sarebbe stata esposta a una contaminazione paragonabile a quella di una persona che "ha lavorato per 30 anni in una fonderia", ha spiegato un investigatore. I pm oggi hanno sentito il direttore sanitario dell'Humanitas, la clinica milanese dove la 34enne è stata ricoverata oltre un mese.



