Meghan Markle va al Frogmore Cottage Ma la Regina non approva la scelta dei Duchi

Kate Middleton in Irlanda non tradisce le aspettative. Meghan Markle sottotono : Kate Middleton e Meghan Markle hanno avuto un weekend fitto di impegni. La prima è infatti volata in Irlanda per il giorno di San Patrizio. E non ha tradito le aspettative: look e atteggiamento impeccabili, degni di una futura Regina. Kate ha sfoggiato un outfit verde, come vuole la tradizione. Cappotto firmato Alexander McQueen (3mila sterline), il marchio che sceglie per le grandi occasioni, cappello coordinato di Lock & Co. Anche per gli ...

Meghan Markle/ Addio a Buckingham Palace e stop agli eventi : 'Ha faticato tanto ma..' : Meghan Markle ed Harry, la coppia fuori da Buckingham Palace e stop agli impegni pubblici per la Duchessa, cosa è successo?

I segreti beauty del make-up artist di Meghan Markle

Meghan Markle sbaglia tutto : parla il segretario di Lady Diana : Meghan Markle sta sbagliando tutto: ne è convinto Patrick Jephson, segretario privato di Lady Diana e suo grande amico. Jephson conosce molto bene la Royal Family e ha trascorso moltissimi anni accanto alla madre di William e Harry, vivendo con lei i momenti più belli, ma anche quelli più difficili all’interno della Royal Family. L’uomo ha lavorato per la Famiglia Reale dal 1988 sino al 1996, diventando l’ombra di Lady D. Era ...

La madre di Meghan Markle andrà al baby shower : E' fissato per aprile l'arrivo del primogenito del Principe Harry e Meghan Markle , nella bufera dopo il dispendioso baby shower newyorchese che l'ex attrice ha tenuto con le amiche a febbraio. Ma già ...

Meghan Markle e Harry trasferiscono gli uffici lontano da Kate Middleton e William : Il Principe Harry e Meghan Markle si allontanano da William e Kate Middleton. I loro uffici non saranno più a Kensington Palace, per volere della Regina. Dopo il susseguirsi di voci per settimane, l’annuncio è infine giunto. I Principi William e Harry separeranno in via definitiva i propri uffici. Per la precisione sarà il secondogenito a traslocare, dicendo addio a Kesington Palace. Lo stesso avverrà, di conseguenza, per sua moglie Meghan ...

Meghan Markle e Harry lasciano Buckingham Palace : «È per il bene della monarchia» : Meghan Markle e Harry lasciano Buckigham Palace. Ormai fervono i preparativi per l'imminente trasferimento al Frogmore Cottage, residenza a 30 chilometri da Londra. Secondo alcuni media...

Meghan Markle - il fratellastro Thomas deve disintossicarsi dall'alcolismo dopo un incidente d'auto : C'è un Markle che, in questi giorni, è quasi più ricercato su Google di Meghan. Si tratta di Thomas, non il padre, ma l'omonimo fratellastro. Da noi ha fatto notizia ...

Meghan Markle - fuga con il principe Harry al Frogmore Cottage : La maternità di Meghan Markle sta finendo. Ad aprile dovrebbe vedere la luce il primo erede della duchessa di Sussex e del principe Harry e, ormai da qualche giorno, fervono i preparativi della coppia al Frogmore Cottage, residenza a 30 chilometri da Londra.Come hanno svelato i tabloid d'Oltremanica, la fuga dei duchi di Sussex dalle mura di palazzo, è collegata a diverse tensioni tra gli eredi di Buckingham Palace, ma come ha riportato ...

Meghan Markle terribile - Harry è in difficoltà : Meghan Markle sarebbe un’ipocrita e una persona molto difficile per la quale lavorare. Questo il pensiero di un noto commentatore della Corona. Meghan Markle continua a far parlare di sé e non per la sua gravidanza. L’addio del suo ultimo assistente, il terzo da quando fa parte della famiglia reale, ha scatenato una nuova ondata di voci sul suo conto. A parlare è stato un noto commentatore dei fatti della Corona, James Morrow. Questi ha ...

Meghan Markle - il fratello ricoverato per alcolismo dopo l’intervista dalla D’Urso : Manca ormai pochissimo al parto di Meghan Markle, ma la duchessa, nonostante le sue condizioni, non riesce a trovare un po’ di serenità. A turbarla è soprattutto la sua famiglia d’origine, in particolare il padre Thomas e i fratellastri, Samantha e Thomas Jr, che continuano a rilasciare interviste alla stampa parlando di lei. Proprio qualche giorno Thomas Jr ha rilasciato una lunga intervista nel corso di Live – Non è la ...

Il trasferimento di Meghan Markle e del principe Harry è imminente. "È per il bene della monarchia" : La maternità di Meghan Markle è agli sgoccioli. Nel mese di aprile dovrebbe nascere il primo erede dei duchi di Sussex e, già da qualche giorno, fervono i preparativi dei neo-sposi al Frogmore Cottage,...

