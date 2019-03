Lorenzo | fiorentino ucciso in Siria dall' Isis Il padre | Potrebbe essere sepolto

lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2019) L'haun combattente italiano durante una battaglia in. Miliziani in un video, come riferisce Site, il sito che monitora il jihadismo sul web, hanno mostrato i documenti e il corpo ...

martaserafini : Chi era Lorenzo Orsetti, fiorentino ucciso dall’Isis a Baghouz. Lorenzo aka Tekoser era in Siria con le forze curde… - TgLa7 : #Site, #Isis annuncia uccisione di un italiano. Si tratterebbe di Lorenzo Orsetti, fiorentino, nato nel 1986. Posta… - Veg_Markuz : RT @boksic72: #LorenzoOrsetti, compagno fiorentino da un anno e mezzo in #Siria del nord, nome di battaglia Tekoser, combattente #YPG, è ca… -