Ligabue | non cambia la voglia di suonare

Anteprima di Ligabue all'Italghisa per pochi fan : "Passano gli anni - non la voglia" : REGGIO EMILIA - Una sorta di Anteprima assoluta del prossimo tour, quella portata ieri sera da Ligabue sul palco della Fonderia Italghisa di Reggio Emilia. Con una scaletta dedicata al nuovo album '...

Ligabue : il dramma che non ti aspetti : Molto riservato sulla sua vita privata, Ligabue non ha mai raccontato un dramma che ha colpito la sua vita, la morte di un figlio che ha raccontato anche sul suo ultimo libro "Scusate il disordine". Ospite del salotto di Fabio Fazio, ha presentato questo volume raccontando in maniera molto personale episodi della sua vita che il pubblico non avrebbe mai immaginato.Ha parlato della sua malattia, e della sua grande passione, quella per la musica ...