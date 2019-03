La Scala ha restituito i 3 milioni avuti dai sauditi

agi

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il Teatro allarestituirà i 3già versati dall'Arabia Saudita, mentre il sovrintendente Alexander Pereira resterà al suo posto fino alla naturale scadenza del contratto. Ad annunciarlo al cda è stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha spiegato come la restituzione si sia resa opportuna "in quanto i bonifici non hanno rispettato le regole della donazione". La decisione di restituire l'importo è stata quindi presa all'unanimità dallo stesso consiglio. "A oggi non sono state approvare altre forme di collaborazione - ha detto Sala - A oggi si torna al punto zero. Noi non abbiamo preclusioni, non c'è una black list. O il nostro governo ci dice 'con questi non parlate' oppure" lavaluterà di volta in volta i progetti. Restituiamo i soldi, se ci saranno altre possibilità di collaborazione le valuteremo, noi non chiudiamo le porte. Non ...