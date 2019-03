La dittatura del pol corr si è infiltrata anche nelle multinazionali

Formazione storica brasiliana - settima parte : dal governo Kubitschek alla fine della dittatura : Questo anche perché il suo governo aveva aderito alla politica esterna indipendente, che aveva come obiettivo lo sviluppo di relazioni bilaterali con il maggior numero possibile di paesi del mondo ...

Giovane musulmano : in Algeria il popolo in rivolta contro la dittatura delle moschee : ... fra l'altro, un islam ufficiale favorevole alla sacra ignoranza, ostile alle minoranze religiose ed etniche con il proposito di separare l'algerino dal resto del mondo e di mantenerlo docile. Per ...

La dittatura dell euro ignoranza : Erano presenti quattro persone, due grandi giornalisti esperti di economia e due donne , ma potevano essere due uomini, che non ne sapevano niente, assolutamente niente. Il risultato è stato che le ...

La dittatura dell'ignoranza : Erano presenti quattro persone, due grandi giornalisti esperti di economia e due donne, ma potevano essere due uomini, che non ne sapevano niente, assolutamente niente. Il risultato è stato che le ...

Turkmenistan - gli affari dell’Italia con la dittatura : dal 2012 ad oggi vendute armi per 257 milioni (il 76% dell’export Ue) : Dal 2012 in avanti l’Italia ha contribuito alla corsa agli armamenti del Turkmenistan nonostante il Paese sia considerato da organizzazioni internazionali come Human Rights Watch una dittatura al pari di Corea del Nord ed Eritrea sul piano della libertà di stampa. Secondo la posizione dell’Unione europea sull’export di armamenti, paesi noti per reprimere le libertà individuali non dovrebbero ottenere licenze per le armi ...

Venezuela - gli italo-venezuelani al governo italiano : “Voi dalla parte sbagliata della storia - basta alla dittatura di Maduro” : “Il governo italiano si è messo dalla parte sbagliata della storia”. A dirlo, dal palco di Caracas, durante la manifestazione a sostegno di Guaidò e contro Maduro, l’avvocato Venezuelano di origini italiane Angelo Palmieri. dalla piazza è stata letta anche una lettera rivolta al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per “esprimere il nostro stupore per la posizione assunta dall’Italia”. Il nostro ...

Testo de L’amore è una dittatura degli Zen Circus a Sanremo 2019 - il rock a sfondo sociale della band pisana all’Ariston : Sono tra i tanti outsider di quest'edizione, insieme a Motta, Ex Otago ed altri, e portano una canzone che parla d'amore ma anche della nostra società: il Testo de L'amore è una dittatura degli Zen Circus a Sanremo 2019 sarà uno dei più impegnati insieme a quello di Daniele Silvestri. Attiva dal 1994 con dieci album pubblicati e diversi cambi di formazione negli ultimi venticinque anni, la band pisana composta da Andrea Appino, Karim Qqru, ...

