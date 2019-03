Juve | persa l’imbattibilità | le 4 squadre mai sconfitte nei propri campionati

calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Dopo la sconfitta subita dallantus a Genova, la prima quest’anno in Serie A dei bianconeri, sono rimaste soltanto 4iscritte aUefa ancora imbattute.Lantus era fino a ieri l’ultima squadra a non aver perso nessuna gara tra quelle iscritte ai cinque maggiorieuropei, dove non risultanoimbattute. La capolista spagnola Barcellona ha perso finora due partite in Liga, mentre il Liverpool ha subito una sconfitta in Premier League, dove la sua diretta concorrente, il Manchester City, ha perso ben 4 gare. Bayern Monaco e Borussia Dortmund, entrambe prime a 60 punti in Bundesliga, quest’anno hanno subito rispettivamente 4 e 2in campionato, mentre il Paris Saint-Germain, primo in Ligue 1 con 20 punti di vantaggio sulla seconda classificata del Lille, ha perso quest’anno una partita in ...

