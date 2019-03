Il romanzo di Achi | Operazione P I C | un giallo appassionante dai contorni riflessivi

Blastingnews

(Di lunedì 18 marzo 2019) Cercano di smascherare I Figli di Skotos, una presunta setta ben radicata nel territorio italiano, i protagonisti dell’ultimo racconto didal titoloP.I.C – Un mistero nelle isole Partenopee. Cruenti misteri avvolgono l’assassinio di tre preti avvenuto nelle isole dell’arcipelago campano.Un insolitoNon si tratta del solitoin cui il caso viene risolto dall’intuizione di un comune investigatore. Qui entrano in gioco due figure, non sempre prese sul serio nell’ambito scientifico, provenienti dal campo delle Scienze comportamentali. In primis ciò che conta è partire da un’indagine psicologica degli attori coinvolti nella vicenda giudiziaria, seguita da opportune analisi scientifiche, componenti fondamentali per fornire un quadro completo della situazione. Lo scopo dei due ricercatori, protagonisti deled esperti rispettivamente in ...

