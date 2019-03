Di Napoli pensa alla serie C e vince la partita degli scontenti contro Amelia

Napoli-Juventus - De Laurentiis surriscalda l’ambiente : “con i bianconeri pensar male è inevitabile…” : Si avvicina sempre di più il big match di giornata tra Napoli e Juventus, il presidente De Laurentiis infiamma l’ambiente con alcune dichiarazioni al ‘Corriere dello Sport’: “Napoli e Juventus sono i club che sono riusciti a rianimarsi dopo gli sconquassi del passato, il fallimento per noi e Calciopoli per loro. Si possono considerare due regine europee da fare invidia ad altre nazioni. Siamo l’espressione di ...

Ritrovano una pochette in palestra e la restituiscono : "La ricompensa? Dicci solo 'Forza Napoli'" : È bastato un "Forza Napoli" ai ragazzi che hanno recuperato la borsa di Giorgia Schiavon. La donna, una giovane di Padova, era convinta di aver perso tutto: nella pochette lasciata in palestra c'erano i documenti, le chiavi di casa e 200 euro in contanti. Per fortuna, è stata ritrovata da due ragazzi, originari di Napoli. La ragazza ha raccontato a Il Mattino di Padova l'insperato gesto dei ragazzi: "È stata una cosa ...

Napoli - Ancelotti crede nell'Europa League : 'Voglio pensare a questa competizione fino alla fine' : Napoli - 'E' il momento decisivo della stagione. Non possiamo più sbagliare e mi riferisco naturalmente all'Europa League. Non dobbiamo commettere errori, io voglio dedicarmi a questa competizione ...

La Juve vola a +13 sul Napoli e ora può pensare solo alla Champions : Quattro punti accumulati in due partite e la fuga buona per vincere l'ottavo scudetto consecutivo: anche senza giocare la Juve passa all'incasso e ora può dedicarsi completamente alla Champions. Il ...

Napoli - Koulibaly non pensa al futuro : 'Qui ho tanti stimoli' : 'Non so se sono tra i più forti difensori al mondo anche perché sto pensando soltanto a crescere. Da quando sono a Napoli, mi è sempre interessato migliorare con questa maglia. Ora devo continuare, ...

Champions League ed Europa League - cosa ne pensano gli italiani? Juventus e Napoli favorite : l’indagine di William Hill : l’indagine di William Hill sulle coppe europee: Juve e Napoli tra le favorite, mentre Roma, Lazio e Inter non convincono. Gli italiani si sono espressi sul futuro delle squadre impegnate in Europa con un occhio al passato e previsioni sui possibili esiti futuri Le fasi finali delle coppe europee si avvicinano e William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, ha interrogato i propri utenti in merito a Champions ...

Napoli - De Laurentiis polemico con i tifosi : 'Pensano solo allo scudetto' : 'Mi dispiace che l'ambizione dei tifosi sia solo vincere lo scudetto, non essere una squadra forte che rappresenta in maniera entusiastica i colori della città'. È la critica rivolta ai tifosi ...

Napoli - mercato chiuso : in vista dell'estate si pensa a Fornals e Lozano (RUMORS) : Il Napoli ha concluso il proprio mercato invernale in maniera piuttosto sterile, registrando in uscita solo il prestito di Marko Rog che si è unito temporaneamente al Siviglia. Allan alla fine è rimasto in squadra e il discorso PSG è stato rinviato all'estate. Ma proprio in vista dell'estate si ipotizza una vera rivoluzione per il club azzurro. Con due obiettivi già sfumati, campionato e Coppa italia, la società sta infatti valutando cessioni ed ...

Napoli pensa al riscatto - si riparte da Samp : Un Napoli spento, senza idee, lento e prevedibile quello che si e' fatto eliminare dal Milan in Coppa Italia. Un'uscita-choc da una competizione alla quale il tecnico Carlo Ancelotti aveva detto di tenere particolarmente, un traguardo al quale i partenopei puntavano decisamente assieme all'Europa League, ma dopo la sconfitta del Meazza gli spazi di gloria per gli azzurri si riducono ulteriormente. Con la Juve a +11 in campionato e fuori ...

'Marea azzurra' in piazza a Napoli contro le istituzioni - de Magistris : 'pensavo fossero tifosi' : Siamo felici dei grandi flussi turistici che portano economia e lavoro ma serve una regolamentazione che tuteli i diritti di chi vive qui e paga le tasse'. Fino a piazza del Plebiscito davanti alla ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie : proposto Saint-Maximin - gli azzurri ci pensano : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: proposto Allan Saint-Maximin, ma costa molto. Intanto si prospetta l'affare in uscita per Amin Younes.

Napoli - DeLa pensa a Lozano - : In attesa di novità sul fronte Allan, il Napoli starebbe provando a stringere i tempi per regalare ad Ancelotti un nuovo grande acquisto. Il nome giusto sarebbe quello di Lozano, esterno d'attacco ...

Psg - per Allan 60 milioni più lo sponsor dal Qatar : il Napoli ci pensa : Il Psg insiste per Allan . Il muro del presidente del Napoli De Laurentiis non spaventa: secondo 'Il Mattino', c'è una nuova offerta da oltre 60 milioni per il cartellino, ma soprattutto è spuntata l'...

Napoli - il Psg rilancia per Allan e ADL pensa alla nuova partnership : allan al Psg, l'affare non è proprio vicinissimo ma il club parigino ha piazzato una nuova offerta da oltre 60 milioni , bonus compresi, su cui bisognerà discutere, che sta inducendo in tentazione ...