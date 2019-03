Al Bano chiede risarcimento danni all’Ucraina per la lista nera

tvzap.kataweb

(Di lunedì 18 marzo 2019) Non c’è proprio niente da ridere secondo Al. Il cantante di Cellino San Marco non ha intenzione di passare sopra alla nota vicenda dellanella quale è stato inserito dal governo ucraino perché considerato una minaccia per il Paese. E così, con il suo avvocato Cristiano Magaletti, l’artista minaccia di ricorrere a Strasburgo dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo ed invita il nostro Ministro degli Esteri ad intervenire immediatamente per vie diplomatiche, tramite l’ambasciatore ucraino, per ottenere l’immediata cancellazione del suo nome dalla black list. Alintende altresì rire unall’Ucraina, le cui somme saranno devolute in beneficenza ad un Ente benefico Ucraino.LEGGI: Alnelladell’Ucraina, Loredana Lecciso lancia un appello all’ambasciataLe parole ...

