TV | RAI5 | a “Wild Italy” predatori | cenere e lava

TV - RAI5 : a “Wild Italy” protagonista il più grande predatore delle foreste europee : È il più grande predatore delle foreste europee e, negli ultimi anni, ha ripopolato le montagne e le macchie della Maremma. Al lupo – tornato nel nostro paese dopo aver rischiato l’estinzione negli anni Settanta – è dedicato il nuovo appuntamento con la serie in prima visione “Wild Italy” , dedicata ai predatori, in onda domenica 10 marzo alle 21.15 su RAI5 . Oltre al lupo, il documentario mostra anche sequenze di canidi che avanzano ...

TV - RAI5 : a “Wild Italy” protagonisti i predatori : Dai più piccoli predatori come la puzzola e la martora, passando per la volpe, fino ai signori della foresta come la lince e l’orso. Sono gli animali protagonisti del nuovo episodio della serie in prima visione “Wild Italy” dedicata ai predatori, in onda domenica 17 febbraio alle 21.15 su RAI5. Attraverso sequenze riprese da sofisticati apparecchi fotografici, l’episodio mostra i furtivi spostamenti del gatto selvatico, inavvicinabile ...