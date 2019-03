Serie A | primo ko per la Juve | battuta 2-0 dal Genoa

Calcio Serie A - primo ko per la Roma di Ranieri : Petagna trascina la Spal : Arriva la prima sconfitta per la Roma di Claudio Ranieri. I giallorossi si arrendono per 2-1 al Paolo Mazza di Ferrara contro la Spal, nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A. Estensi che si confermano bestia nera per la Roma, sconfitta anche all'andata all'Olimpico. Una battuta d'arresto pe

Risultati Serie A - 28^ giornata - diretta live : fine primo tempo Cagliari-Fiorentina 0-0 : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si apre con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Tre gli anticipi del sabato, tra cui la Roma in trasferta a Ferrara. Juve domenica all’ora di pranzo in trasferta contro il Genoa; Napoli alle 18 contro l’Udinese, in serata l’attesissimo derby di Milano. QUI TUTTI I Risultati live: Cagliari-Fiorentina 0-0 SASSUOLO-SAMPDORIA (sabato alle 15) SPAL-ROMA ...

Volley femminile - Serie A1 2019. 24ma giornata. Conegliano : primo posto di consolazione. Novara e Scandicci : volata per la seconda piazza : Potrebbe essere il giorno della matematica per il primo posto dell’Imoco Conegliano che potrebbe addirittura perdere l’anticipo sul campo di Cuneo e avere la certezza di chiudere in testa la regular season. Sono giorni difficili per le squadre di vertice del campionato italiano, impoegnate su un duplice fronte e, per almeno due delle tre squadre di Champions League, senza troppe soddisfazioni dasl versante europeo. L’Imoco ...

Serie A - 27^ giornata - diretta live : Roma-Empoli 2-1 a fine primo tempo : 1/62 Massimo Paolone/LaPresse ...

Volley femminile - Serie A1 2019. 23ma giornata : Conegliano a Cuneo per il sigillo sul primo posto. Impegni duri per Novara e Scandicci : Trasferta che può valere il primo posto finale nella regular season per l’Imoco Conegliano, capolista della serie A1 con 6 punti di vantaggio su Novara e a cui potrebbe bastare un successo da qui alla fine della stagione regolare per conquistare il primo posto. Le venete saranno di scena sul campo della Bosca San Bernardo Cuneo, squadra in piena lotta per la conquista di un posto nei play-off: le piemontesi sono attualmente ottave con 5 ...

Riverdale 3×14 ricorda Luke Perry nel primo episodio dopo la sua morte : il set della Serie resta chiuso : Riverdale 3x14 è il primo episodio della serie ad andare in onda dopo la morte di Luke Perry. Per ricordare l'attore, scomparso lunedì in seguito a un gravissimo ictus, la produzione gli ha dedicato i titoli di coda con un messaggio: "In memoriam Luke Perry 1966-2019". Nel teen drama, la star di Beverly Hills 90210 ha interpretato Fred Andrews, padre del protagonista Archie, fin dalla prima stagione. Perry è anche apparso brevemente nel corso ...

Good Omens - il primo trailer della Serie apocalittica : Non poteva che svolgersi sulle note di Under Pressure dei Queen il primo trailer ufficiale di Good Omens, la serie Amazon Prime Video tratta dal romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman (pubblicato in Italia da Mondadori col titolo Buon Apocalisse a tutti). I protagonisti, interpretati da Michael Sheen e David Tennant, sono infatti Azraphel e Crowley, rispettivamente un angelo viziato e un demone sregolato che hanno sulle proprie spalle un ...

Rugby – Risultati 13ª Giornata Serie A : primo ko in campionato per il Sitav Rugby Lyons : primo ko stagionale per il Sitav Rugby Lyons che cade sul campo del Cus Torino: i Risultati della 13ª Giornata di Serie A Prima sconfitta in campionato per il Sitav Rugby Lyons che nella tredicesima Giornata del Girone 1 della Serie A cade 29-24 sul campo del Cus Torino mantenendo ben saldo ugualmente nelle proprie mani il primato nel proprio gruppo. Successi interni anche per il Rugby Milano, Biella Rugby e Cus Genova rispettivamente ...

Lotta - Ranking Series Ruse 2019 : Francesca Indelicato eliminata al primo turno dei ripescaggi nei -57 kg : Si è chiusa quest’oggi la tre-giorni della seconda tappa del circuito Ranking Series di Lotta libera, in programma a Ruse, in Bulgaria. Dopo il terzo posto ottenuto nella seconda giornata da Frank Chamizo nei -74 kg, l’Italia non riesce a raccogliere un altro piazzamento sul podio con Francesca Indelicato, unica azzurra in gara nel day-3 della manifestazione bulgara. L’azzurra era stata eliminata al primo turno delle ...

Le partite di oggi 1 marzo 2019 : Serie A e Serie B in primo piano : ... Bundesliga 20:30 Augusta-Dortmund ITALIA: Serie A 20:30 Cagliari-Inter [Cronaca Diretta] ITALIA: Serie B 21:00 Foggia-Cosenza [Cronaca Diretta] OLANDA: Eredivisie 20:00 Graafschap-Den Haag SPAGNA: ...

I migliori dribblatori d’Europa - Dybala primo in Serie A : Giocatori che fanno più dribbling – Quali sono i giocatori che portano a termine più dribbling? Il CIES Football Observatory ha provato a rispondere a questa domanda realizzando una classifica – basata sui giocatori dei top 5 campionati europei – dei migliori dribblatori, rapportando il numero di dribbling riusciti al numero di minuti disputati nei […] L'articolo I migliori dribblatori d’Europa, Dybala primo in Serie A è stato ...

Il primo smartphone pieghevole di LG sarà della Serie V : Se LG dovesse lanciare uno smartphone con schermo pieghevole, molto probabilmente ciò avverrà con un modello della famiglia V L'articolo Il primo smartphone pieghevole di LG sarà della serie V proviene da TuttoAndroid.

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Nel primo tempo con il freno a mano tirato - più liberi nella ripresa» : Sampdoria-CAGLIARI 1-0 La cronaca Classifica Serie A Serie A Sampdoria Giampaolo Cagliari Tutte le notizie di Sampdoria Per approfondire