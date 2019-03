Pd : partito aperto - giovani e alleanze - ecco la ricetta di Zingaretti/Adnkronos - 2 - : La riconversione ecologica dell'economia è il futuro. L'Italia deve contribuire all'obiettivo di emissioni zero in Europa'. Il secondo pilastro sono le infrastrutture immateriali, la Rete: 'Serve un ...

Pd : Zingaretti - 'Dobbiamo cambiare - serve partito aperto' : Zanda: non votare Gentiloni sarebbe dato politico - "Non votare Gentiloni presidente segnalerebbe una situazione politica". Così Luigi Zanda, senatore Pd, designato per la carica di nuovo tesoriere, ...