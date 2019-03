Milan-Inter stasera in tv | a che ora inizia e su che canale vederla

oasport

(Di domenica 17 marzo 2019) Oggi domenica 17 marzo si gioca, match valido per la 28^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena l’imperdibile derby della Madonnina, la stracittadina più attesa e che quest’anno vale tantissimo anche in ottica Champions League: i rossoneri sono terzi con un punto di vantaggio sui nerazzurri, la volata per accedere all’Europa che conta è ormai lanciata e le due squadre non possono sbagliare. I ragazzi di Rino Gattuso stanno attraversando un ottimo momento di forma e sono riusciti a scavalcare i cugini in classifica, gli uomini di Luciano Spalletti hanno perso anche contro l’Eintracht Francoforte venendo eliminati dall’Europa League e dunque sono attesi da un pronto riscatto.Il derby, però, fa storia a sé e si riparte da zero: non c’è la grande favorita della vigilia anche se ilsembra averne di ...

AntoVitiello : Milan-Inter, record d’incassi per la serie A: superati i 5,7 mln. Partita trasmessa in circa 200 Paesi 600 operato… - acmilan : Massaro, Inzaghi, Kaká and De Jong: all on target in these 3 #MilanInter clashes from the past ?? ????… - Corriere : Il 17 marzo 1939 nasceva a Cusano Milanino una delle icone del calcio italiano. Giovanni Trapattoni, bandiera del M… -