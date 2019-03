Dorothea Wierer oro nella Mass Start

Dorothea Wierer ha vinto la medaglia d’oro nella mass-start ai Mondiali di biathlon : La biatleta italiana Dorothea Wierer ha vinto la medaglia d’oro nella mass-start nella giornata conclusiva dei Campionati Mondiali di biathlon a Ostersund, in Svezia. nella classifica finale della prova Wierer ha preceduto la russa Ekaterina Jurlova e la tedesca Denise Herrmann. L’altra miglior

LIVE Biathlon - Mass Start femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer CAMPIONESSA DEL MONDO! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km Mass Start femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 17 marzo, alle ore 13.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della della 12.5 km Mass Start femminile dei Mondiali di Biathlon: oggi, domenica 17 marzo, la gara inizierà alle ore 13.15 e per ...

Biathlon - Dorothea Wierer DEA DELL’ORO! Campionessa del mondo della mass start - apoteosi storica! : Dorothea Wierer è Campionessa del mondo. Una frase che vale tutto, un’intera carriera. Un oro lungamente atteso e finalmente materializzatosi proprio nel momento più inaspettato, dopo essere rimasta vittima ieri di una brutta congestione che le aveva impedito di prendere parte alla staffetta femminile. Nella rassegna iridata di Oestersund (Svezia), la biathleta altoatesina ha trionfato nella mass start femminile precedendo in un finale ...

LIVE Biathlon - Mass Start femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer CAMPIONESSA DEL MONDO! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km Mass Start femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 17 marzo, alle ore 13.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della della 12.5 km Mass Start femminile dei Mondiali di Biathlon: oggi, domenica 17 marzo, la gara inizierà alle ore 13.15 e per ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Dorothea Wierer disputerà la mass start - duello con Lisa Vittozzi per la Coppa : Dorothea Wierer sarà regolarmente al via della mass start che oggi chiuderà i Mondiali 2019 di Biathlon. L’azzurra aveva dovuto rinunciare alla staffetta di ieri a causa di un malessere ma l’altoatesina stringerà i denti e gareggerà a Oestersund (Svezia) con l’obiettivo di ottenere un risultato importante: l’altoatesina è infatti in lotta per la Coppa del Mondo generale, occupa il secondo posto in classifica alle spalle ...

LIVE Biathlon - Mass Start femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer - duello tutto azzurro per la Coppa del Mondo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km Mass Start femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 17 marzo, alle ore 13.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della della 12.5 km Mass Start femminile dei Mondiali di Biathlon: oggi, domenica 17 marzo, la gara inizierà alle ore 13.15 e per ...

Biathlon - Mondiali 2019 : malore per Dorothea Wierer. I motivi per cui ha saltato la staffetta : Dorothea Wierer oggi non ha disputato la staffetta femminile ai Mondiali 2019 di Biathlon, l’azzurra era assente a causa di un malore come hanno riferito Dario Puppo e Massimiliano Ambesi durante la telecronaca della gara maschile su Eurosport. L’altoatesina, seconda nella classifica generale di Coppa del Mondo alle spalle di Lisa Vittozzi, ha accusato dei dolori dovuti a una congestione e si è sottoposta anche a delle punture. La ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Dorothea Wierer non farà la staffetta femminile - al suo posto Alexia Runggaldier : Forfait dell’ultimo secondo per Dorothea Wierer: la FISI ha annunciato che l’azzurra non sarà al via della staffetta 4×6 km femminile dei Mondiali di Biathlon che scatterà alle ore 13.15, e sarà sostituita da Alexia Runggaldier in terza frazione. Per Wierer si parla di indisposizione, ma si spera che possa essere al via della mass start di domani, che oltre al titolo iridato ed alle medaglie, metterà in palio punti pesanti per ...

Mondiali di biathlon - Dorothea Wierer dà forfait per la staffetta femminile : al suo posto Alexia Runggaldier : La Runggaldier prenderà il posto della Wierer nella staffetta femminile dei Mondiali di Oestersund Cambio dell’ultimo minuto nel quartetto dell’Italia che prenderà il via alle ore 13.30 della staffetta femminile, penultima gara dei Mondiali di Oestersund. Dorothea Wierer, inizialmente schierata in terza frazione, ha dato forfeit a causa di un’indisposizione e verrà sostituita da Alexia Runggaldier. Confermata al lancio ...

Dorothea Wierer e Lukas Hofer argento nella Single Mix dei mondiali di Oestersund : Dopo la Norvegia c'erano gli azzurri anche se all'inizio a fare la voce grossa ci ha provato la Germania con la Campionessa del Mondo Denise Hermann che ha provato a staccare tutte. Ci ha pensato ...

Biathlon - Mondiali 2019 - Dorothea Wierer : “Senza vento sono riuscita a sparare meglio”. Lukas Hofer : “Questa medaglia ha confermato il nostro valore” : Grande soddisfazione nelle parole di Dorothea Wierer e Lukas Hofer dopo l’argento conquistato nella staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon a Oestersund (Svezia). La coppia azzurra ha confermato le proprie qualità in questo format, con una performance di assoluto livello soprattutto al poligono, dove Wierer è riuscita ad esprimersi meglio rispetto alle gare individuali. Ottima prova anche di Hofer, che guarda con fiducia alla mass ...

Biathlon - Dorothea Wierer e Lukas Hofer coppia d’argento nella staffetta mista! Oro alla Norvegia di Johannes Boe : La staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon premia con l’oro la Norvegia di Johannes Thingnes Boe e Marte Olsbu Roeiseland, ma la splendida notizia per l’Italia è l’argento di Lukas Hofer e Dorothea Wierer, con gli azzurri in lotta per l’oro fino all’ultimo poligono. Terzo posto per la Svezia padrona di casa con Hanna Oeberg e Sebastian Samuelsson. Germania, Norvegia e Francia provano ad allungare sugli sci ...

Biathlon - Dorothea Wierer e Lukas Hofer coppia d’argento nella staffetta mista! Oro alla Norvegia di Johannes Boe : La staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon premia con l’oro la Norvegia di Johannes Thingnes Boe e Marte Olsbu Roeiseland, ma la splendida notizia per l’Italia è l’argento di Lukas Hofer e Dorothea Wierer, con gli azzurri in lotta per l’oro fino all’ultimo poligono. Terzo posto per la Svezia padrona di casa con Hanna Oeberg e Sebastian Samuelsson. Germania, Norvegia e Francia provano ad allungare sugli sci ...

LIVE Biathlon - Staffetta mista a coppie Mondiali 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lukas Hofer a caccia della medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, giovedì 14 marzo, alle ore 17.10 si scriverà un pezzo di storia, perché per la prima volta si assegnerà l’iride nella Staffetta mista a coppie. Per l’Italia in campo il collaudato binomio formato da Lukas Hofer e Dorothea Wierer, già vincitrice a Soldier Hollow in questo ...