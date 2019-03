Controller Nintendo Switch | le migliori da comprare

Alternative Nintendo Switch Pro Controller : le migliori da comprare : La console portatile di casa Nintendo ha riscosso un grande successo, conquistando sia gli utenti affezionati che gli utenti che si affacciano per la prima volta al mondo Nintendo. La console gode di un comparto leggi di più...

Google Chrome introduce il supporto ai Controller Nintendo Switch : L'arrivo del supporto ufficiale da parte di Google per i controller di Nintnedo Switch, i quali saranno dunque supportati su Google Chrome, è una notizia che fa presagire qualcosa.Come riporta Nintendoenthusiast, in vista dell'avvicinarsi del GDC 2019, evento nel quale Google stessa dovrebbe annunciare la propria console, questa notizia fa presagire movimenti in casa Google volti ad un eventuale debutto nel mercato videoludico, si suppone nel ...

Perché Metroid non è mai arrivato su Nintendo 64? A causa del Controller della console : Un'intervista del 2010 di GamesRadar con il director di Super Metroid, Yoshio Sakamoto, è riemersa di recente, riporta MyNintendonews. In questa intervista, Sakamoto ha spiegato Perché non c'è mai stato un gioco Metroid su Nintendo 64. Sakamoto ha fornito due principali ragioni. Innanzitutto, il motivo per cui non ne è stato realizzato uno sarebbe da attribuire al controller della storica console: "in realtà stavo pensando alla possibilità di ...

Ecco una dock a tema GameCube per Nintendo Switch con tanto di porte funzionanti per i Controller : Anche se è originariamente uscito per Nintendo 64, Super Smash Bros. è sempre stato un gioco da giocare esclusivamente con gli iconici controller GameCube, ci fa notare TheVerge.Ebbene oggi possiamo collegare questi controller alla nostra Nintendo Switch, grazie ad una speciale docking station proprio a tema GameCube.Come possiamo vedere, l'utente Reddit Littlewolf128 ha condiviso la sua nuova dock modificata per assomigliare ad una vera ...