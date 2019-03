Assalto alle moschee di Christchurch | un presente tragicamente simile al passato

Nuova Zelanda - Assalto alle moschee anche in nome di Traini : 49 morti e 50 feriti : Un attacco premeditato e senza precedenti quello avvenuto ieri in Nuova Zelanda, un gruppo di 4 persone armate ha fatto irruzione in due diverse moschee di Christchurch aprendo il fuoco sui fedeli: il bilancio è ad ora di 49 morti e 50 feriti. Sui caricatori delle armi automatiche degli attentatori è stato rilevato, scritto con il pennarello, anche il nome di Luca Traini. Nuova Zelanda, uccisi 49 musulmani Circa 50 persone sarebbero finite in ...

