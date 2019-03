Alla scoperta del Salento | La Contea di Lecce | 3a Parte

Alla scoperta del Salento : Francesco d'Assisi a Lecce - tra storia - leggenda e fede : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Un'app per i turisti 'fai da te' Alla scoperta dell'Umbria : ecco 'Vox City Guide' : ... artistici e culturali dell'intera regione mappati e usufruibili dai turisti di tutto il mondo. Giovedì 14 marzo, in un affollato incontro tenuto a palazzo Cesaroni, nel centro di Perugia, è stata ...

Alla scoperta di Parigi - Café Le Procope : il primo caffè letterario d'Europa : Correva l'anno 1686, nel pieno del potere monarchico del Re Sole e all'alba dell'Illuminismo, che avrebbe infervorato non solo la Francia, ma l'Europa intera. Fu Francesco Procopio dei Coltelli, cuoco di origini siciliane, a dare i natali al primo caffè letterario d'Europa nel cuore della capitale francese e, secondo accreditate ricostruzioni, d'Europa. La sua è una storia di riscatto, tipica di chi si reca in altra nazione in cerca di fortuna e ...

Alberto Angela parte Alla scoperta delle "Meraviglie" della nostra Italia : la tv del 12 marzo : Spazio all'attualità e alla politica su RaiTre e su La7 dove si rinnova la sfida dei talk-show . Sulla terza rete della tv pubblica ci sarà "#cartabianca" condotto da Bianca Berlinguer, mentre su La7 ...

Sardegna : Alla scoperta della Tomba dei Giganti di Barrancu Mannu [FOTO e VIDEO] : 1/3 Credit: Corrado Mascia ...

TV - RAI1 : “Meraviglie” - Alla scoperta della Penisola dei tesori in compagnia di Alberto Angela : Prende il via martedì 12 marzo alle 21.25 su RAI1, la nuova stagione di Meraviglie, il programma condotto da Alberto Angela. Quattro puntate che costituiscono un viaggio tra opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. L’Italia è davvero la Penisola dei tesori. Ospita infatti 53 siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Nessun paese al mondo ha ...

Pitti Taste 2019 - Alla riscoperta del pane : A questo alimento, il più democratico del mondo, Pitti Taste che si è aperto oggi a Firenze alla Stazione Leopolda, con 400 aziende dell'alimentare più qualificato che portano al salone le loro ...

Wild Frank Alla scoperta della Corrida : Wild Frank «La Corrida spagnola è l’unico spettacolo al mondo dove qualcuno muore in diretta. Il toro sempre, il torero a volte». In Wild Frank: Spagna (coproduzione DMAX e Molinos de Papel 2018, 4 episodi x 60’), il naturalista e divulgatore televisivo spagnolo Frank Cuesta torna su DMAX, da domani alle ore 23.15, per esplorare uno dei temi più discussi della società iberica, la Corrida. Sospesa tra tradizione, arte, tortura e morte, la Corrida ...

Alla scoperta del rilassante e randomico mondo dello speedrunning di Animal Crossing - articolo : Dalle gare di corsa a quelle di cucina, c'è qualcosa di profondamente intrigante nel guardare degli esperti svolgere le attività quotidiane molto più velocemente di quanto noi abbiamo mai immaginato. Grazie Alla nuova popolarità di esuberanti eventi come "Awesome Games Done Quick", molti giocatori provenienti da tutto il mondo si sono avvicinati allo speedrunning, applicando un ticchettante cronometro ai propri giochi preferiti. Mentre orde di ...

Tre giorni di eventi 'in the city' : con Tipicità Alla scoperta di Fermo : Tra gli appuntamenti in programma presentazioni di libri, concerti e spettacoli. Si apre sabato 9 marzo alle ore 9.30 in Biblioteca Ragazzi con la presentazione di un libro per ragazzi dal titolo "MA.

Milano Digital Week 2019 - oltre 500 eventi Alla scoperta dell'intelligenza urbana e dei volti digitali della città : Grazie all'attività virtuale «I miti del cielo VR», al Museo nazionale della scienza e della tecnologia, ci si potrà inoltre immergere nel cielo stellato e scoprire i miti che gli antichi greci ci ...

Strade Bianche Celesti - i campioni del ciclismo Alla scoperta dell'Onda : ... Marcel Vulpis direttore SportEconomy, Francesco Meucci direttore de Il Telegrafo, Giovanna Romano consiglio di disciplina ODG Toscana, Paolo Ridolfi, delegato Coni Siena, Giusy Virelli, Sport ...

Leonardo da Vinci senza maschera - Alla scoperta del Genio : Scoprire il vero volto del Genio , con inediti particolari che rivoluzioneranno la sua conoscenza, in sette incontri al Relais Santa Croce curati dallo studioso Riccardo Magnani . È l'iniziativa ' ...

Tra ricordi e progetti - Alla scoperta di Daniele Nardi alpinista e amico : ... come Daniele, arriva da Sezze, vicino Latina, e si autodefinisce 'il primo alpinista nato sotto il Po a essere arrivato in cima all'Everest e al K2', in un mondo tanto affascinante quanto ...