Una Vita | trame | la cioccolata di Flora e Inigo intossica i residenti di Acacias 38

Inter-Icardi : nessUna novità. Lavora ancora a parte e non ci sarà nel derby : Secondo Sky Sport non ci sono novità rilevanti sul suo 'caso' e resta l'ottimismo di Beppe Marotta nel risanare la situazione.

Ciao Darwin - tra chic e choc - c'è Una frase che indigna il web : "Nella vita c'è chi sale e chi...!" : Ciao Darwin ha segnato il suo ritorno trionfante, per la gioia dei suoi fedeli sostenitori. Nella serata dello scorso 15 marzo, il noto format condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione speciale ...

Una Vita - trama del 17 marzo : Diego vuole morire - Blanca ha un malore : Domenica 17 marzo andrà in onda una nuova puntata della soap Una Vita. Colpi di scena ed emozioni caratterizzeranno l'appuntamento domenicale, nel quale si vedrà Diego deciso a non sottoporsi alle cure mediche per guarire dall'intossicazione da mercurio: l'uomo deciderà di lasciarsi morire. Olga, innamorata dell'Alday, tenterà di dissuaderlo, e come rivelano le anticipazioni gli dirà che nel quaderno del padre Jaime potrebbe esserci qualcosa che ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Olga ama Diego e gli salva la vita : Olga, designata garante delle ultime volontà di Diego, da il suo consenso affinché l'Alday venga sottoposto ad una cura che potrebbe salvargli la vita.

Invitano Una trans a casa - la sequestrano e la violentano : arrestati 3 italiani : Roma, 16 mar., askanews, - L'hanno contattata ieri mattina e invitata a casa, consumando con lei più rapporti sessuali senza averle corrisposto la somma precedentemente pattuita, l'hanno trattenuta ...

Una Vita - trame dal 25 al 31 marzo : Adela vedrà Elvira e Simon baciarsi : Una Vita, la popolare soap opera in onda tutti i giorni su Canale5, regalerà ai suoi telespettatori un’altra settimana densa di emozioni e colpi di scena. Le trame relative agli episodi che andranno in onda dal 25 al 31 marzo, infatti, svelano che tutti saranno preoccupati per la salute di Blanca e Samuel la esorterà a curarsi. Intanto, per Felipe arriverà il giorno del congedo e l’uomo si recherà da Celia. Lolita riceverà un’informazione ...

Una Vita Anticipazioni 17 marzo 2019 : Olga minaccia il matrimonio di Ursula : Olga ha trovato un informazione che potrebbe far annullare il matrimonio della madre e lo comunica a Diego, nella speranza che il ragazzo reagisca e si curi.

Una Vita - Trini incinta : l’attrice svela cosa accadrà ad Acacias 38 : Una Vita anticipazioni: l’attrice Ana Del Rey parla della gravidanza di Trini Si è raccontata in una breve intervista pubblicata sulle pagine del settimanale Nuovo Tv Ana Del Rey, l’attrice che nella soap Una Vita interpreta Trini. Un personaggio, il suo, per il quale presto ad Acacias 38 arriverà la cicogna, visto che aspetta un bambino da Ramon. A tal proposito Ana Del Rey sulle pagine di Nuovo Tv si è detta contenta per Trini ...

Una Vita in coda : Italia ultima in Europa per qualità di strade e ferrovie : Non solo grandi opere: il deficit di competitività del nostro sistema logistico-infrastrutturale ci costa 40 miliardi di...

Padova - la vita in appartamento da soli dei ragazzi Down : «Casa - lavoro - amici. È Una conquista speciale» : Padova Marco cucina per tutti, la sua pasta al pesto è leggenda. Elena adora ballare, ha fatto parte del musical Grease. Valentina ama i romanzi, ma le piace anche prendersi cura degli amici: è lei ...

Oroscopo dal 18 al 24 marzo : settimana fortUnata per Cancro - creatività per Pesci : Un'altra settimana tutta da vivere sta per iniziare: secondo l'Oroscopo dal 18 al 24 marzo, le prossime giornate si preannunciano interessanti sotto svariati punti di vista. L'inverno lascerà la scena e la primavera farà il suo ingresso. Questo comporta una sorta di rinascita, specialmente per il Cancro. I nati sotto questo segno si libereranno dall'ansia che ha caratterizzato i mesi precedenti. Ma si registrano novità importanti anche per altri ...

Una Vita - trame metà aprile : Antonito scarcerato - Ursula pugnala Olga : Nelle puntate di metà aprile di Una Vita accadranno innumerevoli colpi di scena che intratterranno i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni annunciano le uscite di scena di Olga e Adela, mentre Antonito uscirà di prigione. Una Vita: Ursula uccide Olga Dagli spoiler di Una Vita si apprende che Olga diventerà pazza di gelosia quando scoprirà che Diego l'ha abbandonata per tornare insieme a Blanca. Di conseguenza, rapirà la sorella gemella ...

Meglio un giorno da Greta che Una Vita da Rita : "Meglio un giorno da Greta che una vita da Rita."Rita sta per Rita Pavone e Greta per Greta Thunberg, la sedicenne svedese simbolo della lotta ai cambiamenti climatici.Questo è un cartello presente alla manifestazione sui cambiamenti climatici che si è tenuta a Potenza ma poteva essere in una qualsiasi delle tante città in cui i ragazzi hanno manifestato a favore dell'ambiente e del clima.Sul suo profilo twitter Rita Pavone ...

Una Vita anticipazioni dal 18 al 22 Marzo 2019 : Susana perde tutto : anticipazioni Una Vita prossima settimana: Arturo si sveglia La prossima settimana andranno in onda degli episodi molto interessati ad Una Vita. Blanca continua a stare male e questo fa preoccupare Samuel. L’uomo la inVita perciò a sottoporsi a dei controlli per capire da cosa dipenda tutto questo malessere. Nel frattempo, la Vita di Diego è […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 18 al 22 Marzo 2019: Susana perde tutto proviene da ...