Silvia Toffanin parla di Belen e spiega cosa succederà a Verissimo

Ambra Angiolini imbarazza Silvia Toffanin : “Sei spregiudicata” : Ambra Angiolini a Verissimo mette in imbarazzo Silvia Toffanin L’attrice molto amata Ambra Angiolini a Verissimo si è raccontata in una lunga e interessante intervista. Tutti la ricordano per il suo ruolo celeberrimo in Non è la Rai ma, nel corso degli anni, ha saputo reinventarsi più volte. Ambra Angiolini ha messo in imbarazzo Silvia Toffanin quando la conduttrice le ha chiesto: “Da dove vuoi cominciare? Dall’inizio, dal ...

Silvia Toffanin a Verissimo rivela un retroscena su Irama e Giulia : Irama e Giulia De Lellis: la rivelazione di Silvia Toffanin a Verissimo E’ da poco iniziata una nuova puntata di Verissimo. Una puntata ricchissima di ospiti, tra i quali gli attori Serena Grandi, Giorgio Pasotti, fresco del grande successo ottenuto ieri sera con la fiction Il Silenzio dell’acqua, e il cantante amato dalle ragazzine Irama. E poco su quest’ultimo la popolare conduttrice del rotocalco pomeridiano ha fatto una ...

Silvia Toffanin chiude Verissimo con una rivelazione. Le sue parole : Verissimo, puntata di sabato 2 marzo: Silvia Toffanin saluta il pubblico svelando un’anticipazione Pomeriggio ricco di ospiti anche quello di oggi, 2 marzo 2019, per Verissimo, il rotocalco del sabato di Canale 5 targato Videonews e condotto dalla bella e brava Silvia Toffanin, che al termine della puntata odierna ha annunciato, come fa spesso, i nomi dei primi ospiti dell’appuntamento di sabato prossimo, 9 marzo. Dopo l’ultimo ...

Mahmood a Verissimo fa una rivelazione e sorprende Silvia Toffanin : Mahmood a Verissimo precisa: “Sono stanco di ribadire le mie origini” Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2019, e in attesa di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, Mahmood a Verissimo ha messo un punto alle polemiche che la sua nazionalità ha generato. Alessandro Mahmoud, intervistato da Silvia Toffanin, ha definito tutta questa vicenda molto triste: “Sono italiano ma se non lo fossi stato non ...

Verissimo - il dramma di Marco Giallini : "Come è morta mia moglie" - Silvia Toffanin sconvolta : Tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata in onda oggi, sabato 2 marzo, su Canale 5, anche l'attore Marco Giallini, il quale si è lasciato andare a drammatiche confessioni. Infatti otto anni fa, ha rivelato, fu colpito dal dolore insostenibile della morte di sua moglie Loredana a

Verissimo - "ecco cosa si meriterebbe Silvia Toffanin" : le parole pesantissime del signore della tv : Stanno andando in onda, su Raidue, alcuni speciali che ricordano personaggi che hanno fatto la televisione. Talvolta anche bella. Il primo speciale andato in onda riguardava Gianfranco Funari, ricordato da Enrico Lucci con una grande scelta di repertorio che, al sottoscritto che conosceva Funari e c

Fernanda Lessa commuove Silvia Toffanin a Verissimo : «Dopo la morte di mio figlio sono entrata nel tunnel della droga» : Dalla dipendenza dall’alcol e dalla droga alla tragica morte del figlio: Fernanda Lessa, ospite di “Verissimo”, confessa il suo passato e i motivi dietro la lontananza dai riflettori. Ha raccontato la sua storia con coraggio davanti a una Silvia Toffanin commossa. Il mondo della moda le ha dato tanto, ma le ha portato sofferenza e solitudine. «Per le modelle è tutto regalato e ci sono quelle a cui piacciono gli eccessi. Per ...

Verissimo - in studio c'è Fausto Brizzi? Impensabile Silvia Toffanin : fino a dove si è spinta : La regina del sabato pomeriggio è sempre lei, Silvia Toffanin, che il 23 febbraio con il suo Verissimo ha centrato un risultato impressionante. Si parla di share: la trasmissione di Canale 5 ha ottenuto il 19,6%, pari a 2.799.000 telespettatori. Dunque Verissimo - Giri di Valzer, che fa altrettanto

Fernanda Lessa commuove Silvia Toffanin a Verissimo : «Dopo la morte di mio figlio sono entrata nel tunnel della droga» : Dalla dipendenza dall'alcol e dalla droga alla tragica morte del figlio: Fernanda Lessa, ospite di "Verissimo", confessa il suo passato e i motivi dietro la lontananza dai...